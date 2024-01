Кубок Англии. Борнмут отыгрался с 0:2, Брайтон дожал Сток Сити

Сегодня, 6 января 2024 года, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.

«Борнмут» одержал волевую победу над «КПР» (3:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте.

«Брайтон» также не без нервов победил «Сток Сити» (4:2).

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января.

КПР – Борнмут – 2:3

Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернье, 49, Мур, 58, Клюйверт, 69

Сток Сити – Брайтон – 2:4

Голы: Ван Хеке, 16 (автогол), Бейкер, 63 (пенальти) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Педро, 71, 80

Миллволл – Лестер – 2:3

Блэкберн – Кембридж – 5:2

Уотфорд – Честерфилд – 2:1

Гиллингем – Шеффилд Юнайтед – 0:4

Норвич – Бристоль Роверс – 1:1

Ньюпорт – Истли – 1:1

Плимут – Саттон – 3:1

Саутгемптон – Уолсолл – 4:0

Халл – Бирмингем – 1:1

