Кубок Англии. Борнмут отыгрался с 0:2, Брайтон дожал Сток Сити
Закончились матчи 1/32 финала Кубка Англии
Сегодня, 6 января 2024 года, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии.
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«Борнмут» одержал волевую победу над «КПР» (3:2), проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. Илья Забарный вышел на поле на 84-й минуте.
«Брайтон» также не без нервов победил «Сток Сити» (4:2).
Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января.
КПР – Борнмут – 2:3
Голы: Армстронг, 40, Дайкс, 42 – Тавернье, 49, Мур, 58, Клюйверт, 69
Сток Сити – Брайтон – 2:4
Голы: Ван Хеке, 16 (автогол), Бейкер, 63 (пенальти) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Педро, 71, 80
Миллволл – Лестер – 2:3
Блэкберн – Кембридж – 5:2
Уотфорд – Честерфилд – 2:1
Гиллингем – Шеффилд Юнайтед – 0:4
Норвич – Бристоль Роверс – 1:1
Ньюпорт – Истли – 1:1
Плимут – Саттон – 3:1
Саутгемптон – Уолсолл – 4:0
Халл – Бирмингем – 1:1
We're in the hat 🎩 pic.twitter.com/AW7mt3Augg— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 6, 2024
FT: A win in the @EmiratesFACup! 🙌— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) January 6, 2024
[2-4] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 💚🖤 pic.twitter.com/4FhMNGhkCh
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