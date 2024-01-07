Кубок Англии
Англия07 января 2024, 04:59 | Обновлено 07 января 2024, 05:13
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Сток Сити – Брайтон – 2:4. Де Дзерби прошел дальше. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
07 января 2024, 04:59 | Обновлено 07 января 2024, 05:13
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Брайтон» на выезде выиграл у «Сток Сити» со счетом 4:2.
Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», вышла в 1/16 финала.
Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января
Сток Сити – Брайтон – 2:4
Голы: Ван Хеке, 16 (автогол), Бейкер, 63 (пен) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Жоау Педро, 71, 80
Видео голов и обзор матча
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Бейкер (Сток Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Брайтон).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон).
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