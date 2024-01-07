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Кубок Англии
Сток Сити
06.01.2024 17:00 – FT 2 : 4
Брайтон
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Англия
07 января 2024, 04:59 | Обновлено 07 января 2024, 05:13
55
0

Сток Сити – Брайтон – 2:4. Де Дзерби прошел дальше. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

07 января 2024, 04:59 | Обновлено 07 января 2024, 05:13
55
0
Сток Сити – Брайтон – 2:4. Де Дзерби прошел дальше. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Брайтон» на выезде выиграл у «Сток Сити» со счетом 4:2.

Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», вышла в 1/16 финала.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Сток Сити – Брайтон – 2:4

Голы: Ван Хеке, 16 (автогол), Бейкер, 63 (пен) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Жоау Педро, 71, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Льюис Бейкер (Сток Сити).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Данк (Брайтон).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Брайтон).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Ян Паул ван Хекке (Брайтон).
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Кубок Англии по футболу Сток Сити Брайтон видео голов и обзор Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
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