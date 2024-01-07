В матче 1/32 финала Кубка Англии «Брайтон» на выезде выиграл у «Сток Сити» со счетом 4:2.

Команда Роберто Де Дзерби, экс-коуча «Шахтера», вышла в 1/16 финала.

Кубок Англии. 1/32 финала. 6 января

Сток Сити – Брайтон – 2:4

Голы: Ван Хеке, 16 (автогол), Бейкер, 63 (пен) – Эступиньян, 45+6, Данк, 52, Жоау Педро, 71, 80

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