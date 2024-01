Отдых для Забарного. Известны стартовые составы на матч КПР – Борнмут

Сегодня, 6 января, «КПР» на своем домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка Англии примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии, но в случае ничейного результата матч будут переигрывать.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«КПР»: Бегович, Дрю, Данн, Фокс, Ларкече, Филд, Доззелл, Диксон-Боннер, Смит, Армстронг, Дайкс.

«Борнмут»: Треверс, Ааронс, Мефам, Сенеси, Тавернье, Скотт, Кук, Биллинг, Брукс, Синистерра, Мур.

