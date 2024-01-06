Отдых для Забарного. Известны стартовые составы на матч КПР – Борнмут
Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 17:00 по киевскому времени
Сегодня, 6 января, «КПР» на своем домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка Англии примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии, но в случае ничейного результата матч будут переигрывать.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру на скамейке запасных.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«КПР»: Бегович, Дрю, Данн, Фокс, Ларкече, Филд, Доззелл, Диксон-Боннер, Смит, Армстронг, Дайкс.
«Борнмут»: Треверс, Ааронс, Мефам, Сенеси, Тавернье, Скотт, Кук, Биллинг, Брукс, Синистерра, Мур.
🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨— QPR FC (@QPR) January 6, 2024
Our side to take on Bournemouth 👊 pic.twitter.com/fspsXGEEuK
Our @EmiratesFACup team 👇 pic.twitter.com/By4PehlxRc— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 6, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина не без проблем обыграла Ван Сию в полуфинале турнира в Окленде
Новое предложение мадридцев будет скромнее