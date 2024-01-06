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  4. Отдых для Забарного. Известны стартовые составы на матч КПР – Борнмут
Англия
06 января 2024, 16:22 |
604
4

Отдых для Забарного. Известны стартовые составы на матч КПР – Борнмут

Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 17:00 по киевскому времени

06 января 2024, 16:22 |
604
4
Отдых для Забарного. Известны стартовые составы на матч КПР – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 января, «КПР» на своем домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка Англии примет «Борнмут». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии, но в случае ничейного результата матч будут переигрывать.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный начнет игру на скамейке запасных.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«КПР»: Бегович, Дрю, Данн, Фокс, Ларкече, Филд, Доззелл, Диксон-Боннер, Смит, Армстронг, Дайкс.

«Борнмут»: Треверс, Ааронс, Мефам, Сенеси, Тавернье, Скотт, Кук, Биллинг, Брукс, Синистерра, Мур.

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Куинз Парк Рейнджерс Кубок Англии по футболу Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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sahka1981
Логічно. Ілля вродє як відіграв всі матчі, не пропустивши жодної хвилини в чемпіонаті.
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+2
Перець
Відпочинок вдалий 2:0 після 1 тайму, тренер по ходу Луческу-2
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0
Octopus
Коуч обдурил сам себя с отдыхом основных, следующий матч у Борнмута 21 января. Какой отдых?
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0
Remark
Один з лідерів Борнмута в кубковому матчі може і відпочити, а ось Запасному в Челсі мають сьогодні хоч трохи дати пограти.
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0
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