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Major League Soccer
30 декабря 2023, 21:57 |
507
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса

Легендарный голкипер покидает «Тоттенхэм»

30 декабря 2023, 21:57 |
507
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Клуб МЛС «Лос-Анджелес» официально сообщил о подписании легендарного голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса. Контракт с 37-летним экс-капитаном сборной Франции рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.

Льорис выступал за «Тоттенхэм» с 2012 года, и суммарно провел за клуб 447 матчей. Однако в нынешнем сезоне он проиграл за место в основе «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Напомним, до недавних пор за «Лос-Анджелес» выступал легендарный защитник Джорджо Кьеллини, который объявил о завершении карьеры в декабре.

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Источник ФК Лос-Анджелес
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