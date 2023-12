ОФИЦИАЛЬНО. Клуб МЛС сообщил о подписании Льориса

Клуб МЛС «Лос-Анджелес» официально сообщил о подписании легендарного голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса. Контракт с 37-летним экс-капитаном сборной Франции рассчитан на один год с опцией продления еще на два года.

Льорис выступал за «Тоттенхэм» с 2012 года, и суммарно провел за клуб 447 матчей. Однако в нынешнем сезоне он проиграл за место в основе «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

Напомним, до недавних пор за «Лос-Анджелес» выступал легендарный защитник Джорджо Кьеллини, который объявил о завершении карьеры в декабре.

Hugo Lloris Is Black & Gold.



📝 #LAFC signs goalkeeper Hugo Lloris on a permanent transfer from @SpursOfficial to a guaranteed contract through 2024 with options for 2025 and 2026.