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Major League Soccer
12 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:53
722
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник ушел на пенсию

12 декабря 2023, 18:28 | Обновлено 12 декабря 2023, 18:53
722
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджо Кьеллини

Легендарный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини у себя в соцсетях официально сообщил о завершении карьеры:

«Это было самое красивое и напряженное путешествие в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но сейчас наступило время открывать новые главы и писать новые и важные страницы жизни», – написал Кьеллини.

Кьеллини известен прежде всего по выступлениям за «Ювентус» в 2005 – 2022 годах. Также выступал за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес».

В период с 2004 по 2022 годы провел 117 матчей и забил 8 голов за сборную Италии, с который в статусе капитана выиграл Евро-2020.

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Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова
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Джорджо Кьеллини Ювентус Лос-Анджелес (MLS) завершение карьеры
Источник Instagram
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