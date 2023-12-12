ОФИЦИАЛЬНО. Джорджо Кьеллини объявил о завершении карьеры

Легендарный защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини у себя в соцсетях официально сообщил о завершении карьеры:

«Это было самое красивое и напряженное путешествие в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но сейчас наступило время открывать новые главы и писать новые и важные страницы жизни», – написал Кьеллини.

Кьеллини известен прежде всего по выступлениям за «Ювентус» в 2005 – 2022 годах. Также выступал за «Ливорно», «Фиорентину» и «Лос-Анджелес».

В период с 2004 по 2022 годы провел 117 матчей и забил 8 голов за сборную Италии, с который в статусе капитана выиграл Евро-2020.