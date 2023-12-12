Чемпион Европы Джорджо Кьеллини решил завершить игровую карьеру

Чемпион Европы по футболу и многократный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Джорджо Кьеллини принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Как сообщает Goal, об этом 39-летний футболист объявит во вторник, 12 декабря. На данный момент, выступая за ФК «Лос-Анджелес», Кьеллини является одним из самых возрастных игроков MLS, проведя за свою карьеру более 700 матчей на профессиональном уровне. Его нынешний клуб дошел до финала плей-офф сезона-2023, но в решающем поединке проиграл «Коламбус Крю» – 1:2. Перед отчетным матчем Джорджо признался, что он может стать последним в его карьере и порассуждал о своем будущем.

«Не хочу быть лжецом — свое будущее я вижу в «Ювентусе». Не знаю, на какой именно должности, но именно там я провел почти половину своей жизни. Я до сих пор очень связан с каждым из них и очень рад, что они проводят хороший сезон. Я с нетерпением жду возможности вернуться на стадион и понаблюдать за ними во время рождественских каникул, но я никуда не тороплюсь. Я наслаждаюсь жизнью здесь со своей семьей», – приводит слова Кьеллини The Athletic.