Рекордсмен сборной Франции близок к переходу в клуб MLS
Голкипер Уго Льорис провел 11 лет в лондонском «Тоттенхэме»
Клуб MLS «Лос-Анджелес» готовится сделать предложение лондонскому «Тоттенхэму» и подписать контракт с 37-летним экс-вратарем сборной Франции Уго Льорисом.
Будучи капитаном «шпор», голкипер потерял статус основного вратаря под руководством нового наставника Ангелоса Постекоглу, так что у американцев наверняка не возникнет проблем в переговорах.
Отметим, что Льорис отыграл за «Тоттенхэм» 11 лет, с 2012-го по 2023-й, проведя за «шпор» 447 матчей. Также вратарь стал в составе сборной Франции чемпионом мира-2018 и рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке национальной команды (145). Что касается «Лос-Анджелеса», то клуб остановился в шаге от чемпионства по итогам сезона-2023, уступив в финале плей-офф «Коламбус Крю» – 1:2.
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