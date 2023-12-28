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Major League Soccer
28 декабря 2023, 19:45 |
838
0

Рекордсмен сборной Франции близок к переходу в клуб MLS

Голкипер Уго Льорис провел 11 лет в лондонском «Тоттенхэме»

28 декабря 2023, 19:45 |
838
0
Рекордсмен сборной Франции близок к переходу в клуб MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Клуб MLS «Лос-Анджелес» готовится сделать предложение лондонскому «Тоттенхэму» и подписать контракт с 37-летним экс-вратарем сборной Франции Уго Льорисом.

Будучи капитаном «шпор», голкипер потерял статус основного вратаря под руководством нового наставника Ангелоса Постекоглу, так что у американцев наверняка не возникнет проблем в переговорах.

Отметим, что Льорис отыграл за «Тоттенхэм» 11 лет, с 2012-го по 2023-й, проведя за «шпор» 447 матчей. Также вратарь стал в составе сборной Франции чемпионом мира-2018 и рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке национальной команды (145). Что касается «Лос-Анджелеса», то клуб остановился в шаге от чемпионства по итогам сезона-2023, уступив в финале плей-офф «Коламбус Крю» – 1:2.

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Уго Льорис Тоттенхэм трансферы АПЛ Major League Soccer (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Коламбус Крю Ангелос Постекоглу
Источник Daily Mail
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