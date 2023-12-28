Рекордсмен сборной Франции близок к переходу в клуб MLS

Клуб MLS «Лос-Анджелес» готовится сделать предложение лондонскому «Тоттенхэму» и подписать контракт с 37-летним экс-вратарем сборной Франции Уго Льорисом.

Будучи капитаном «шпор», голкипер потерял статус основного вратаря под руководством нового наставника Ангелоса Постекоглу, так что у американцев наверняка не возникнет проблем в переговорах.

Отметим, что Льорис отыграл за «Тоттенхэм» 11 лет, с 2012-го по 2023-й, проведя за «шпор» 447 матчей. Также вратарь стал в составе сборной Франции чемпионом мира-2018 и рекордсменом по количеству сыгранных матчей в футболке национальной команды (145). Что касается «Лос-Анджелеса», то клуб остановился в шаге от чемпионства по итогам сезона-2023, уступив в финале плей-офф «Коламбус Крю» – 1:2.