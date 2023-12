Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10

26-29 декабря состоялись матчи 19-го тура АПЛ 2023/24.

«Арсенал» вместе с украинским защитником Александром Зинченком неожиданно уступил на своем поле «Вест Хэму» 0:2. Украинец отыграл 64 минуты, после чего был заменен на Райсса Нельсона. Украинцу приписали вину в двух пропущенных мячах. При первом голе Александр неудачно выбил мяч на угловой, а при втором не сумел удержать Консантиноса Мавропаноса во время углового, после которого грек забил головой.

«Ливерпуль» на выезд обыграл «Бернли» 2:0. Голами за подопечных Юргена Клоппа отметились Дарвин Нуньес и Диогу Жота.

«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Эвертона» со счетом 3:1. В составе «ирисок» весь поединок отыграл украинский защитник Виталий Миколенко, который ни разу не сфолил против игроков «горожан».

«Манчестер Юнайтед» выдал невероятный камбек против «Астон Виллы». До 59-й минуты «красные дьяволы» уступали 0:2, но в итоге сумели забить 3 гола и вырвать 3 очка.

«Челси» дома обыграл «Кристал Пэлас» 2:1. На 13-й минуте счет в матче открыл украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик. Украинец провел на поле 71 минуты и был заменен на Армандо Бройю. За минуту до замены Мудрик получил повреждение после жесткого подката оот Натаниэля Клайна, однако футболист «орлов» сыграл по правилам.

«Брентфорд» разгромно уступил «Вулверхэмптону» 1:4. Украинец Егор Ярмолюк в составе хозяев провел только первый тайм.

«Борнмут» вместе с Ильей Забарным продолжает набирать ход. На этот раз «вишни» выиграли у «Фулхэма» со счетом 3:0, а Илья провел все 90 минут. Также стоит отметить, что Забарный является единственным игроком «Борнмута», который отыграл полностью все 18 поединков в текущем сезоне АПЛ (матч 17-го тура «Борнмут» – «Лутон Таун», в котором Илья также вышел в старте, был прерван и будет переигран).

Сейчас первое место в чемпионате Англии занимает «Ливерпуль» благодаря осечки «Арсенала». У «скаузеров» 42 очка, а у «канониров» – 40 пунктов. Тройку замыкает «Астон Вилла» (39). На 4-м месте идет «Манчестер Сити» (37), у которого одна игра в запасе. В топ-5 также находится «Тоттенхэм» (36).

«Челси» с Мудриком, «Вулверхэмптон» и «Борнмут» с Забарным делят 10-е, 11-е и 12-е места соответственно. У команды по 25 очков. «Брентфорд» и Егор Ярмолюк располагаются на 14-й строчке с 19 пунктами, а «Эвертон» Миколенко – на 17-й (16).

АПЛ 2023/24. 19-й тур. 26-28 декабря

Таблица АПЛ 2023/24 после 19-го тура

