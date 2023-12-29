Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Александр Зинченко отыграл 64 минуты
28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.
Открыл счет в матче Томас Соучек, воспользовавшийся ошибкой украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэля в собственной штрафной. Этот гол вызвал много споров среди болельщиков, ведь многим показалось, что мяч покинул поле.
В начале второго тайма «молоты» забили второй раз. На 55-й минуте результативный удар на свой счет записал Константинос Мавропанос.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и отыграл 64 минуты.
«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.
АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.
Арсенал – Вест Хэм – 0:2
Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.
Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64), Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79), Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.
Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус, Боуэн.
Defeat at Emirates Stadium. pic.twitter.com/MlVUCWSjlR— Arsenal (@Arsenal) December 28, 2023
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Вечір несподіванок, хтось у відчаї, хтось радіє, але футбол був класний.
1 гол дурний, буває, що так не щастить. Другий - кутовий (і до речі, я не думаю, що цього цибатого грека мав тримати саме Зінченко). Ті ще й пеналь не реалізували, могло бути взагалі 0:3 не по грі.
Зінченко просто підставляють. Фізично - юнак зі старших класів школи. Й його ставлять проти Уокера, Шоу й іншіх кремезних гравців. Залишилося ще його в ЦЗ поставити.
самому дивно, але згоден з коментом ЛиКонБезДина...