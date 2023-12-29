Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму

28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.

Открыл счет в матче Томас Соучек, воспользовавшийся ошибкой украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэля в собственной штрафной. Этот гол вызвал много споров среди болельщиков, ведь многим показалось, что мяч покинул поле.

В начале второго тайма «молоты» забили второй раз. На 55-й минуте результативный удар на свой счет записал Константинос Мавропанос.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и отыграл 64 минуты.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.

АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.

Арсенал – Вест Хэм – 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64), Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79), Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.



Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус, Боуэн.

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