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Чемпионат Англии
Арсенал
28.12.2023 22:15 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
29 декабря 2023, 00:13 | Обновлено 29 декабря 2023, 00:18
3295
31

Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму

Александр Зинченко отыграл 64 минуты

29 декабря 2023, 00:13 | Обновлено 29 декабря 2023, 00:18
3295
31
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вест Хэм

28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.

Открыл счет в матче Томас Соучек, воспользовавшийся ошибкой украинца Александра Зинченко и бразильца Габриэля в собственной штрафной. Этот гол вызвал много споров среди болельщиков, ведь многим показалось, что мяч покинул поле.

В начале второго тайма «молоты» забили второй раз. На 55-й минуте результативный удар на свой счет записал Константинос Мавропанос.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и отыграл 64 минуты.

«Арсенал» потерял лидерство в турнирной таблице АПЛ и теперь отстает от «Ливерпуля» на два очка, занимая вторую строчку.

АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.

Арсенал – Вест Хэм – 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Нелсон, 64), Эдегор, Райс, Троссард (Смит-Роу, 79), Мартинелли (Нкетиа, 64), Сака, Габриэл Жезус.

Вест Хэм: Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Мавропанос, Эмерсон, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета (Бенрахма, 33), Альварес, Кудус, Боуэн.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Viktor Shuper
Зіна не винен що чуваки за 90 хвилин не змогли народити супернику жодного голу. супернику, який в гостях отримував 5 банок від Фулхема та Ліверпуля. з такою грою чемпіонства не буде
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+8
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Nordenus
Арсенал в атаке, такой же бездарный как и в обороне. Просто ужасная игра! Весь матч атаковали, а толку ноль! За то пропускают голы как нефиг делать....
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+4
Александр Толстых
Просто позорище.Если Ман юнд против Виллы хотел выграть,так видно было.Носились по полю как сумасшедшие, Эвертон достойно с Сити выступил,хоть и проиграл.Эти же пешком ходили.Ни скорости,ни паса нормально, ничего.Зато Зину во всем винят.Да за такие игры как с Вест Хемом,да и с Ливерпулем,тренера без зарплаты оставить надо вместе с игроками.Может тогда и будет толк.Понятно,что ещё пол-сезона впереди и всё может поменяться,но так играть, совсем негодится.
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+2
🔱Avtoigor🔱
В англійському футболі такі несподіванки бувають доволі часто і мені це подобається. Не важливо, який рахунок на табло, все може змінитися за 5 хвилин або 10, чи на останніх хвилинах. Фаворити теж програють і втрачають іноді у матчах в яких мали були перемагати. Але це відбувається не систематично, непердбачуванно. Сьогодні Арсенал мав брати залікові, але неспромігся забити жодного м'ча, навіть нічийного результату нема.
Вечір несподіванок, хтось у відчаї, хтось радіє, але футбол був класний.
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+1
Дані Рохас
Вест Хем щас в форме, и ошибок не прощает уже многим в этом сезоне
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0
Falko
Та я би не сказав, що Арсенал провалив гру. Виглядали не гірше за Вест Гем. Не тотальна перевага, але були і моменти, і напівмоменти, але воротар реально впіймав кураж, брав усе, що рухалось, крім 1 штанги. Едегор, в принципі, сподобався.
1 гол дурний, буває, що так не щастить. Другий - кутовий (і до речі, я не думаю, що цього цибатого грека мав тримати саме Зінченко). Ті ще й пеналь не реалізували, могло бути взагалі 0:3 не по грі.
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0
Віктор Коробка
А статистика матчу - просто казка. На жаль - нема кому все це реалізовувати. А так - да, Зінченко в усьому винен. Ату його, ату. Ібо нехрен...
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0
Octopus
Арсенал весь ноябрь играл с представителями нижней половины, а единственному из верхней Ньюкаслу проиграл. В декабре чаще пошли представители верхней, и тут оказалось, что команда не совсем готова к свершениям надежд, которые на нее возлагают. Ну Артета всего лишь 5-й год в Арсенале, нужно еще подождать.
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0
Viktor Shuper
тупо позорища. як і Тотенхем, до речі
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0
Someone b
Радий за Ліверпуль)) хай їм щастить як сьогодні 
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-1
Alex Komnin
Взагалі не сенсація. Хтось вирішив, що Арсенал повернувся до рівня Венгера. Сака, Одегаард, Райс - 3 гравці. Інші це рівень Фулхема. Та й Артета м'яко кажучи середній спеціаліст. Коли в Іспанії були сильні тренери. Після дель Боске, Ірурети й Арагонеса жодного.
Зінченко просто підставляють. Фізично - юнак зі старших класів школи. Й його ставлять проти Уокера, Шоу й іншіх кремезних гравців. Залишилося ще його в ЦЗ поставити. 
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-2
Показать Скрыть 8 ответов
Михаил Скрипка
дебіли що ви робити зверху таблиці?
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-3
Swed
Zina  6,2 - go home )
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-5
Burevestnik
йопрст...
самому дивно, але згоден з коментом ЛиКонБезДина...    
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-6
Лига конференций без динамо
Арсенал наступает на те же грабли ,что и в том сезоне играя  с командой дома с которой нужно брать 3 очка на легке влетают ,а потом в конце этого не хватает ,в этой игре они напомнили Челси ,ну если Челси проигрывает ну те хоть моменты создают ,ну всеровно Челси со своей реализаций и защитой  дырявой пропускают второй и глотают матч  ,ну Арсенал  именно сегодня ничего не создал  и не смог вскрыть оборону когда проигрывает .Ну верю что Арсенал должен стать чемпионом ,ливер вонючий с  мс пусть глотают бронзу серебро   
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-6
Показать Скрыть 5 ответов
Андрей Шевченко
Цей седан битий в жопу....
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-9
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