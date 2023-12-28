ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ
Сегодня, 28 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Счет по состоянию на 25-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.
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На 13-й минуте поединка произошел досадный эпизод для украинского защитника «канониров» Александра Зинченко. После прострельной передачи он и Габриэл не сумели правильно вынести мяч, что привело к голу в ворота «Арсенала».
Интересно, что, по мнению болельщиков, мяч вполне мог покинуть пределы поля. Однако арбитр все же засчитал взятие ворот.
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
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