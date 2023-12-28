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Англия
28 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:48
7538
16

ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала

28 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ

28 декабря 2023, 22:43 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:48
7538
16
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 декабря 2023 года, проходит матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Счет по состоянию на 25-ю минуту – 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте поединка произошел досадный эпизод для украинского защитника «канониров» Александра Зинченко. После прострельной передачи он и Габриэл не сумели правильно вынести мяч, что привело к голу в ворота «Арсенала».

Интересно, что, по мнению болельщиков, мяч вполне мог покинуть пределы поля. Однако арбитр все же засчитал взятие ворот.

ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала

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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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ArchiArchi
А в чому тут помилка Зінченка?
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+15
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Bond
можливо тут і не зовсім вина Зінченка, але окрім цього епізода Зіна ще пару раз чуть не приніс проблем... Якщо в другому таймі не виправиться, то відчуваю, що британська преса буде знову його розносити...
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+5
🔱Avtoigor🔱
Спірт юа ви хоч дивитесь матч?!
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+5
Alehandro
і взагалі там м"яч вийшов за межі поля. те, що на скріншоті тут дають, це не крайня точка руху м"яча - він далі полетів. Але далі вже нога Боуена м"яч закриває, тому візуального підтвердження немає і судді себе підстрахували
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+4
Gargantua
там не Зинченко ошибся, а Габриэль (или кто там был). Вместо выбить мяч откуда он прилетел, он пытался его продолжить не увидев за спиной Зинченко. Мяч просто попал в Зинченко, он не успел увернуться.
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+3
BallsToTheWall
Мудрик на 13-й забивает, а Зина на 13-й лажает.   Начитался критики про себя.
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-1
luceorius
 Нарешті до Артети дійшла порада Мерсона, чи не запізно?
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-6
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