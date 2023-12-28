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Чемпионат Англии
Арсенал
28.12.2023 22:15 - : -
Вест Хэм
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Англия
28 декабря 2023, 02:19 | Обновлено 28 декабря 2023, 02:25
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0

Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 28 декабря в 22:15 по Киеву

28 декабря 2023, 02:19 | Обновлено 28 декабря 2023, 02:25
35
0
Арсенал – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

28 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Арсенал

Команда долго искала свою игру. Большим разочарованием стал позапрошлый сезон, когда амбициозный клуб сдулся на финишной прямой, позволив себя обыграть главному врагу, Тоттенхэму, оставшись без 4-го места и, значит, Лиги чемпионов. Весной Зинченко и компания тоже в концовке сдали, но при этом они сумели уверенно закончить на 2-й позиции, что стало долгожданным и заметным прыжком. Сейчас канониры пытаются удержаться на новом уровне, а то и прибавить. Они уверенно вернулись в Лигу чемпионов, выиграв свою группу. На внутренней арене все началось с победы в Суперкубке, драматично вырванной в концовке, по пенальти. А к декабрю красно-белые повели гонку за первенство в АПЛ, в основном с Ливерпулем. В прошлом туре с мерсисайдцами выдали 1-1 на выезде - этого в итоге хватило для удержания лидерства на Рождество.

Вест Хэм

Клуб в прошлом сезоне спас себе репутацию за счет победы в Лиге конференций - при этом на внутренней арене долгое время молотобойцы находились под угрозой падения в Чемпионшип. Сейчас Дэвид Мойес и его подопечные выступают куда стабильнее, несмотря на уход летом капитана и лидера, Деклана Райса. Хаммерс спокойно прошли групповой этап Лиги Европы, досрочно квалифицировавшись в Лигу Европы. Также они в Кубке Лиги выбили как раз Арсенал. Потом, в декабре, там же был Ливерпуль - и разгромное поражение 1-5. Вполне достойно и стабильно выглядели игроки в АПЛ, удерживаясь в числе претендентов на еврокубки. В том числе на выходных Манчестер Юнайтед оформили гроссмейстерские 2-0.

Статистика личных встреч

У канониров было 6 побед и ничья. Но сначала весной были 2-2 в АПЛ, а в ноябре молотобойцы выиграли 3-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары канониров, причем безоговорочным. Но гости закроются в обороне, так что ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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