Артета оценил спорный гол в матче с Вест Хэмом
Испанский специалист не стал сильно сетовать
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о спорном голе в ворота своей команды в матче 19-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (0:2).
Как известно, первый гол в поединке «молотобойцы» забили усилиями Томаша Соучека после паса Джаррода Боуэна, вероятно, из-за пределов поля. Арбитр Майкл Оливер после консультаций с видеоассистентом ВАР принял решение засчитать взятие ворот.
«Это то, что есть. Технология, которой мы располагаем на данный момент, недостаточно ясна, если мяч окажется в ауте», – заявил Артета.
«Арсенал» в таблице АПЛ занимает 2-е место, имея 40 очков. Лидирует «Ливерпуль», у которого 42 пункта. 31 декабря «канониры» встретятся с «Фулхэмом».
Ранее сообщалось, что Микель Артета остался недоволен реализацией команды в поединке с «Вест Хэмом».
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