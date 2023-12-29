Англия29 декабря 2023, 01:00 |
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Арсенал – Вест Хэм – 0:2. Зинченко лишился лидерства в АПЛ. Видео голов
Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ
29 декабря 2023, 01:00 |
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28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.
Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров» и отыграл 64 минуты. Украинец допустил результативную ошибку в собственной штрафной, после чего «Вест Хэм» забил первый гол.
АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.
Арсенал – Вест Хэм – 0:2
Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.
Видеообзор матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
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