Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Вест Хэм – 0:2. Зинченко лишился лидерства в АПЛ. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
28.12.2023 22:15 – FT 0 : 2
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2023, 01:00 |
218
0

Арсенал – Вест Хэм – 0:2. Зинченко лишился лидерства в АПЛ. Видео голов

Смотрите обзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2023, 01:00 |
218
0
Арсенал – Вест Хэм – 0:2. Зинченко лишился лидерства в АПЛ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Вест Хэм

28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров» и отыграл 64 минуты. Украинец допустил результативную ошибку в собственной штрафной, после чего «Вест Хэм» забил первый гол.

АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.

Арсенал – Вест Хэм – 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.

Видеообзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Константинос Мавропанос (Вест Хэм).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
По теме:
«Он не футболист». Фанаты Арсенала уничтожили Зинченко за игру с Вест Хэмом
Один из худших. Известна оценка Зинченко за матч против Вест Хэма
Результативная ошибка Зинченко и спорный гол. Арсенал проиграл Вест Хэму
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Вест Хэм Вест Хэм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч
Футбол | 28 декабря 2023, 23:20 5
ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч
ФОТО. Был гол? В ворота Арсенала снова засчитали спорный мяч

«Канониры» проигрывают в лондонском дерби «Вест Хэму»

Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Футбол | 28 декабря 2023, 20:59 7
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона

Известно, что повлияло на окончательное решение наставника «сливочных»

ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
Футбол | 28.12.2023, 05:42
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Футбол | 28.12.2023, 05:59
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества
Футбол | 28.12.2023, 21:36
Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества
Что ответит Гордон? Поворознюк стал генералом-лейтенантом казачества
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
Маурисио Почеттино оценил матч с Кристал Пэлас, в котором Мудрик забил гол
28.12.2023, 03:50
Футбол
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
Большое воссоединение: Месси и Суарес снова вместе
27.12.2023, 17:18 8
Футбол
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
Вице-чемпион Олимпиады-2020 сбежал с женой из россии, их объявили в розыск
27.12.2023, 07:16 4
Другие виды
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
27.12.2023, 23:15
Хоккей
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
28.12.2023, 04:15
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем