28 декабря 2023 года, состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между лондонскими «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Победу в матче одержали гости со счетом 2:0.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе «канониров» и отыграл 64 минуты. Украинец допустил результативную ошибку в собственной штрафной, после чего «Вест Хэм» забил первый гол.

АПЛ. 19-й тур, 28 декабря.

Арсенал – Вест Хэм – 0:2

Голы: Соучек, 13, Мавропанос, 55.

Видеообзор матча