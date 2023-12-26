В четверг, 28 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».



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Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают первую строчку с 40 очками, а «Вест Хэм» идет шестым с 30 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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