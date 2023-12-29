Англия29 декабря 2023, 04:44 |
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Микель АРТЕТА: «Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60»
Главный тренер «Арсенала» недоволен реализацией у своей команды
29 декабря 2023, 04:44 |
54
0
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен реализацией у своей команды в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма».
«Вест Хэм» был лучше нас в обеих штрафных площадках. Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60, чтобы забить. Это единственная проблема. Просто не могу представить себе игру, в которой у нас было бы больше касаний в штрафной площадке и мы больше доминировали», – сказал Артета.
Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.
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