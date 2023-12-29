Микель АРТЕТА: «Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен реализацией у своей команды в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма».

«Вест Хэм» был лучше нас в обеих штрафных площадках. Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60, чтобы забить. Это единственная проблема. Просто не могу представить себе игру, в которой у нас было бы больше касаний в штрафной площадке и мы больше доминировали», – сказал Артета.

Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.