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  4. Микель АРТЕТА: «Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60»
Англия
29 декабря 2023, 04:44 |
54
0

Микель АРТЕТА: «Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60»

Главный тренер «Арсенала» недоволен реализацией у своей команды

29 декабря 2023, 04:44 |
54
0
Микель АРТЕТА: «Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60»
Twitter (Фабріціо Романо). Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета недоволен реализацией у своей команды в матче 19-го тура Премьер-лиги против «Вест Хэма».

«Вест Хэм» был лучше нас в обеих штрафных площадках. Если мы не забиваем с 30 ударов, нужно делать по 50-60, чтобы забить. Это единственная проблема. Просто не могу представить себе игру, в которой у нас было бы больше касаний в штрафной площадке и мы больше доминировали», – сказал Артета.

Напомним, что «Вест Хэм» обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

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Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Вест Хэм Микель Артета
Источник Фабрицио Романо
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