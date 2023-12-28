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Англия
28 декабря 2023, 05:59 |
1188
0

Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд

27 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» со счетом 3:1

28 декабря 2023, 05:59 |
1188
0
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан».

В заявку на поединок не попал звездный норвежский форвард гостей Эрлинг Холанд. В начале декабря норвежец получил травму стопы и не играет уже на протяжении 6 поединков.

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после завершения встречи с «Эвертоном» рассказал, когда вернется Холанд, а также поделился информацией и о травмированном Кевине Де Брюйне (в середине августа перенесен операцию на подколенном сухожилии):

«Холанд чувствует себя лучше, но он не провел с нами ни одной тренировки. Надеюсь, в январе он сможет к нам вернуться.

Де Брюйне на прошлой неделе тренировался с нами, сегодня у него была небольшая усталость, потому что он упорно работает», – сказал Гвардиола.

Интересно, что Эрлинг Холанд, на счету которого 50 забитых мячей в 2023 году, является единственным футболистом, который способен догнать или перегнать Криштиану Роналду («Аль-Наср») в бомбардирской гонке 2023 года. У КриРо 53 мяча и остался 1 поединок. У «Сити» также еще одна встреча, однако, судя по всему, Эрлинг пропустит и ее.

Видеообзор матча Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
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Источник Twitter
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