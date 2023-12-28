27.12.2023 22:15 – FT 1 : 3
Англия28 декабря 2023, 01:35 |
187
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Эвертон – Манчестер Сити – 1:3. Миколенко отыграл чисто. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
28 декабря 2023, 01:35 |
187
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27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ирисок».
Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
За встречу украинец ни разу не сфолил.
АПЛ. 19-й тур. 27 декабря
Эвертон – Манчестер Сити – 1:3
Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (пенальти), Силва, 86.
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
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