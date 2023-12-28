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Эвертон
27.12.2023 22:15 – FT 1 : 3
Манчестер Сити
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Англия
28 декабря 2023, 01:35 |
187
0

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3. Миколенко отыграл чисто. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

28 декабря 2023, 01:35 |
187
0
Эвертон – Манчестер Сити – 1:3. Миколенко отыграл чисто. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ирисок».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

За встречу украинец ни разу не сфолил.

АПЛ. 19-й тур. 27 декабря

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (пенальти), Силва, 86.

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Харрисон (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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