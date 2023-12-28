27 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «ирисок».

Украинский защитник хозяев Виталий Миколено вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

За встречу украинец ни разу не сфолил.

АПЛ. 19-й тур. 27 декабря

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (пенальти), Силва, 86.

Видео голов и обзор матча