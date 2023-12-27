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Эвертон
27.12.2023 22:15 - : -
Манчестер Сити
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Англия
27 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:13
48
0

Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 декабря в 22:15 по Киеву

27 декабря 2023, 02:55 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:13
48
0
Эвертон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

27 декабря на «Гудисон Парк» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Эвертон

Команда в этом сезоне постоянно сравнивается именно с горожанами. Просто потому, что она была жестко наказана за негативные финансовые отчеты, хотя все эксперты в один голос напоминали, что к грандам вопросов было на порядок больше, и в первую очередь к чемпиону. Пока юристы думали, как оспорить наложенный штраф в 10 очков, Шон Дайш со своими подопечными сумели снова выбраться из зоны вылета за счет успеха на поле. Подъем ирисок начался еще с сентября. Но после оглашения вердикта синие провалились только с Манчестер Юнайтед. После этого Миколенко и компания смогли выдать серию побед, в том числе с Ньюкаслом и Челси. В Кубке Лиги с Фулхэмом Онана мог выиграть серию пенальти, но запорол пятый удар - а потом дачники добились успеха. С Тоттенхэмом же провалили старт, пропустили дважды к 18-й минуте. 1 мяч в ответ забили, но этого не хватило даже для ничьей.

Манчестер Сити

Клуб возвращается домой. Прошлый тур он пропустил из-за клубного чемпионата мира. Там трофей взяли без проблем, чего стоит 4-0 в финале с Флуминенсе. Вообще на международной арене этот год для Гвардиолы стал триумфальным. Прошлый сезон закончился долгожданной победой в Лиге чемпионов. Да и осенью в групповом этапе нового цикла англичане не столкнулись с какими-то проблемами, легко квалифицировавшись в плей-офф. А до этого, в августе, по пенальти победили Севилью в Суперкубке УЕФА. Но как же сложно фавориту на внутренней арене. Будто тон задало поражение в не нужном гранду английском Суперкубке, когда вели с Арсеналом, но уступили в серии 11-метровых. Это не особенно задело, как и ранний вылет из Кубка Лиги. Иное дело АПЛ, где за 6 крайних туров получилось выиграть горожанам только однажды, с Лутоном, и набрали жалкие 7 очков - с такой статистикой титул не удержать, более того, чемпион откатился за топ-4, пусть и с матчем в запасе.

Статистика личных встреч

Год назад Эвертон вырвал ничью с грандом. Но это единственный такой успех за 12 крайних очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что синие смогут добиться успеха даже в виде ничьей. Ставим на победу чемпиона (коэффициент - 1,6).

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Источник Sport.ua
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