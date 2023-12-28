Миколенко и Ко дали бой чемпиону. Манчестер Сити обыграл на выезде Эвертон

27 декабря, состоялся матч 19-го тура АПЛ, в котором «Эвертон» принимал действующего чемпиона «Манчестер Сити».

«Горожане» одержали волевую победу со счетом 3:1.

Украинец Виталий Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульского клуба и отыграл полный матч.

Открыл счет в матче Джек Гаррисон на 29-й минуте. Отыграться гости сумели уже во втором тайме усилиями Фила Фодена, а второй гол за «Ман Сити» забил Хуан Альварес с пенальти на 64-й минуте. Добил окончательно «ирисок» Силва на 86-й.

АПЛ. 19-й тур, 27 декабря.

Эвертон – Манчестер Сити – 1:3

Голы: Гаррисон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (пенальти), Силва, 86.

Эвертон: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Андре Гомеш (Кин, 65), Харрисон (Данджума, 80), Гарнер, Онана, Макнил, Бету (Кэлверт-Льюин, 65).



Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз (Гвардиол, 43), Аканджи, Аке, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Матеуш Нунеш (Ковачич, 65), Альварес.

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