В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

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Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 16 строчку с 16 очками, а «Ман Сити» отыграл на один матч меньше и идет пятым с 34 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

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