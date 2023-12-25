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Чемпионат Англии
Эвертон
27.12.2023 22:15 - : -
Манчестер Сити
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Англия
25 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:59
153
0

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 декабря в 22:15 Поединок 19-го тура Английской Премьер-лиги

25 декабря 2023, 11:43 | Обновлено 25 декабря 2023, 11:59
153
0
Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон – Манчестер Сити

В среду, 27 декабря, состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 16 строчку с 16 очками, а «Ман Сити» отыграл на один матч меньше и идет пятым с 34 баллами.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Эвертон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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