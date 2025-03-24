Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины

Защитник «Брюгге» и национальной сборной Бельгии Максим де Кейпер прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Это было тяжело. Мы знали, что нужно забить как минимум два гола... Я забил сразу, поэтому можем быть довольны. Мне повезло. Я вышел на поле и сразу забил. Это приятное ощущение, потому что последние несколько матчей были непростыми. Мы – новая команда, и нам еще нужно работать. В июне нас ждут два важных матча»

Напомним, в матче против Украины Максим де Кейпер появился на поле на 69-й минуте, а уже на 70-й открыл счет встречи.