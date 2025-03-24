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  4. Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины
Лига наций
24 марта 2025, 11:10 |
1059
0

Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины

Максим де Кейпер прокомментировал победу над Украиной

24 марта 2025, 11:10 |
1059
0
Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Брюгге» и национальной сборной Бельгии Максим де Кейпер прокомментировал разгромную победу над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух матчей) во второй игре плей-офф Лиги наций:

«Это было тяжело. Мы знали, что нужно забить как минимум два гола... Я забил сразу, поэтому можем быть довольны. Мне повезло. Я вышел на поле и сразу забил. Это приятное ощущение, потому что последние несколько матчей были непростыми. Мы – новая команда, и нам еще нужно работать. В июне нас ждут два важных матча»

Напомним, в матче против Украины Максим де Кейпер появился на поле на 69-й минуте, а уже на 70-й открыл счет встречи.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Максим Де Кейпер
Дмитрий Вус Источник: Le Soir
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