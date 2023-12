Роналду возглавил гонку бомбардиров в 2023 году. Кто может догнать КриРо?

26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.

Дублем благодаря двум реализованным пенальти в этом поединке отметился звездный 38-летний португальский форвард гостей Криштиану Роналду.

КриРо оформил 52-й и 53-й мяч в 2023 году. Португалец обошел по голам в календарном году Килина Мбаппе («ПСЖ») и Гарри Кейна («Бавария»), у которых по 52 мяча.

Интересно, что ни Килиан, ни Гарри уже не смогут догнать Роналду в бомбардирском рейтинге. Их клубы сыграли все поединки в 2023.

Единственный, у кого есть шанс – Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), у которого будет 2 матча. 27 декабря «горожане» сыграют против «Эвертона» в 19-м туре АПЛ, в 20-м – против «Шеффилд Юнайтед» (30 декабря). Однако стоит отметить, что в последних 6 играх норвежский нападающий не принимал участия из-за травмы.

К слову, в 2023 году у Роналду еще 1 матч: против «Аль-Таавуна» в 19-м туре чемпионата Саудовской Аравии (30 декабря).

Топ-4 бомбардира в 2023 году:

🇵🇹 Cristiano Ronaldo scores two goals on penalty for Al Nassr and makes it 5️⃣3️⃣ goals in 2023 calendar year.



Current situation 👟✨



◉ Cristiano Ronaldo — 53

◎ Harry Kane — 52

◉ Kylian Mbappé — 52

◎ Erling Haaland — 50 pic.twitter.com/QEp5zipViP