Сегодня, 26 декабря 2023 года, проходит матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Счет после первого тайма – 2:1 в пользу гостей.

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На 19-й минуте голом отметился звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний португалец уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Этот забитый мяч стал для легенды мирового футбола 52-м в 2023 календарном году. Столько же у Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

ВИДЕО. Сравнялся с Кейном и Мбаппе. Роналду забил 52-й гол в 2023 году