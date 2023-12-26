Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сравнялся с Кейном и Мбаппе. Роналду забил 52-й гол в 2023 году
Саудовская Аравия
26 декабря 2023, 21:02 |
651
1

ВИДЕО. Сравнялся с Кейном и Мбаппе. Роналду забил 52-й гол в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» уверенно реализовал пенальти

26 декабря 2023, 21:02 |
651
1
ВИДЕО. Сравнялся с Кейном и Мбаппе. Роналду забил 52-й гол в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 26 декабря 2023 года, проходит матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Иттихадом» и «Аль-Насром». Счет после первого тайма – 2:1 в пользу гостей.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 19-й минуте голом отметился звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний португалец уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Этот забитый мяч стал для легенды мирового футбола 52-м в 2023 календарном году. Столько же у Гарри Кейна и Килиана Мбаппе.

ВИДЕО. Сравнялся с Кейном и Мбаппе. Роналду забил 52-й гол в 2023 году

По теме:
ФОТО. Конор МАКГРЕГОР: «Ожидайте важных анонсов»
Шеффилд Юнайтед – Лутон – 2:3. Победные автоголы. Видео голов и обзор
Борнмут – Фулхэм – 3:0. Видео голов и обзор
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе Гарри Кейн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 декабря 2023, 12:10 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Крупный турнир пройдет в Швеции

Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Футбол | 26 декабря 2023, 15:12 3
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону
Стало известно, почему Довбик раньше не хотел переходить в Жирону

Руководство каталонцев следило за нашим соотечественником на протяжении нескольких лет

Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ
Футбол | 26.12.2023, 21:29
Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ
Зинченко теперь второй. Ливерпуль победил Бернли и возглавил АПЛ
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Футбол | 26.12.2023, 03:42
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Вратарь Барселоны: «Если ты согласишься стать вторым, то не будешь даже им»
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Теннис | 26.12.2023, 14:13
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
я тоже в зале уже больше мбаппе  и кейна забил в этом сезоне....что за сравнение Бундеслига и арабам забивать что мяч в этом году только купили
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
У Валлина выявлен перелом после боя с Джошуа
25.12.2023, 12:00 3
Бокс
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
5 самых ценных футболистов мирового футбола в возрасте до 18 лет
25.12.2023, 13:33 7
Футбол
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
«Отрасти яйца, мужик или мышь?» Макгрегор бросил вызов легендарному боксеру
25.12.2023, 20:50 7
MMA
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
24.12.2023, 20:02 30
Футбол
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
ВИДЕО. Бывший звездный форвард Динамо забил 3-й гол в чемпионате Франции
24.12.2023, 23:02 1
Футбол
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
25.12.2023, 03:28
Футбол
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем