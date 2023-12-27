Дубли Роналду и Мане, ассист Бензема. Аль-Наср разбил Аль-Иттихад в гостях

26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.

Дублями за гостей в этом поединке отметились Криштиану Роналду и Садио Мане. Еще один гол на счету Андерсона Талиски, у которого также и 1 голевая передача на сенегальца. Криштиану забил дважды с пенальти.

Два мяча у «тигров» забил Абдерразак Хамдалла. Во время первого гола ассист на него отдал Карим Бензема.

В составе хозяев с поля был удален Фабиньо, который получил 2 желтые карточки за 6 минут (60, 66).

Сейчас «Аль-Наср» и звездный КриРо занимают второе место в таблице чемпионата с 43 очками. У лидера «Аль-Хиляля» на 7 пунктов больше – 50.

«Аль-Иттихад» вместе с именитыми французами Бензема и Канте располагается на 6-й позиции (28 очков).

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 27 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 51 – Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 75, 82

Удаление: Фабиньо, 66

Аль-Иттихад: Аль-Маюф, Кадеш, Фабиньо, Аль-Хавсави (Аль-Обод, 70), Канте, Коронадо (Фархан, 70), Аль-Гамди, Аль-Сахафи, Бензема, Ромариньо, Амдалла (Аль-Джамаан, 86).



Аль-Наср: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджами (Аль-Амри, 88), Теллес (Аль-Нахли, 88), Брозович, Отавио (Аль-Сулайхим, 87), Талиска, Фофана (Аль-Хайбари, 67), Мане (Гариб, 87), Роналду.

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24