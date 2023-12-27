Дубли Роналду и Мане, ассист Бензема. Аль-Наср разбил Аль-Иттихад в гостях
Всемирный клуб обыграл «тигров» со счетом 5:2, Фабиньо получил красную карточку
26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.
Дублями за гостей в этом поединке отметились Криштиану Роналду и Садио Мане. Еще один гол на счету Андерсона Талиски, у которого также и 1 голевая передача на сенегальца. Криштиану забил дважды с пенальти.
Два мяча у «тигров» забил Абдерразак Хамдалла. Во время первого гола ассист на него отдал Карим Бензема.
В составе хозяев с поля был удален Фабиньо, который получил 2 желтые карточки за 6 минут (60, 66).
Сейчас «Аль-Наср» и звездный КриРо занимают второе место в таблице чемпионата с 43 очками. У лидера «Аль-Хиляля» на 7 пунктов больше – 50.
«Аль-Иттихад» вместе с именитыми французами Бензема и Канте располагается на 6-й позиции (28 очков).
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 27 декабря
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5
Голы: Хамдалла, 14, 51 – Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 75, 82
Удаление: Фабиньо, 66
Аль-Иттихад: Аль-Маюф, Кадеш, Фабиньо, Аль-Хавсави (Аль-Обод, 70), Канте, Коронадо (Фархан, 70), Аль-Гамди, Аль-Сахафи, Бензема, Ромариньо, Амдалла (Аль-Джамаан, 86).
Аль-Наср: Аль-Акиди, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджами (Аль-Амри, 88), Теллес (Аль-Нахли, 88), Брозович, Отавио (Аль-Сулайхим, 87), Талиска, Фофана (Аль-Хайбари, 67), Мане (Гариб, 87), Роналду.
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24
December 26, 2023
Good night @ittihad 👋 pic.twitter.com/jNY4pB3V9Z— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 26, 2023
Respect 🤝#yallaRSL pic.twitter.com/u9yLAlowbh— Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 26, 2023
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