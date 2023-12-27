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  4. Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.12.2023 20:00 – FT 2 : 5
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
27 декабря 2023, 02:01 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:11
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Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов

Смотрите видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии

27 декабря 2023, 02:01 | Обновлено 27 декабря 2023, 02:11
119
0
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.

Дублями за гостей в этом поединке отметились Криштиану Роналду и Садио Мане.

Два мяча у «тигров» забил Абдерразак Хамдалла. Во время первого гола ассист на него отдал Карим Бензема.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 27 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 51 – Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 75, 82

Удаление: Фабиньо, 66

Видео голов и обзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Талиска (Аль-Наср Эр-Рияд).
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Абдерразак Хамдалла (Аль-Иттихад).
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Криштиану Роналду Карим Бензема Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Садио Мане Н'Голо Канте выбор редакции Андерсон Талиска чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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