Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов

26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.

Дублями за гостей в этом поединке отметились Криштиану Роналду и Садио Мане.

Два мяча у «тигров» забил Абдерразак Хамдалла. Во время первого гола ассист на него отдал Карим Бензема.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 27 декабря

Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 51 – Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 75, 82

Удаление: Фабиньо, 66

Видео голов и обзор матча: