Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5. Как Роналду уничтожил Бензема. Видео голов
Смотрите видеообзор перенесенного матча 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии
26 декабря состоялся перенесенный матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу всемирного клуба.
Дублями за гостей в этом поединке отметились Криштиану Роналду и Садио Мане.
Два мяча у «тигров» забил Абдерразак Хамдалла. Во время первого гола ассист на него отдал Карим Бензема.
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур. 27 декабря
Аль-Иттихад – Аль-Наср – 2:5
Голы: Хамдалла, 14, 51 – Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Талиска, 38, Мане, 75, 82
Удаление: Фабиньо, 66
Видео голов и обзор матча:
События матча
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