26 декабря на «Король Абдалла Спортс Сити» пройдет матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Наср». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Аль-Иттихад

Команда оставляет в этом сезоне довольно противоречивое впечатление. На клубном чемпионате мира Бензема и компания выступили довольно планово: разгромили новозеландский Окленд Сити, но сами были обыграны 1:3 египетским Аль-Ахли. Кстати, все 4 гола на счету у Карима. Не было особенных проблем у тигров с преодолением группового этапа Лиги чемпионов Азии. Но, набрав столько статусных легионеров, в Джидде явно рассчитывали сохранить чемпионский титул на внутренней арене, выигранный впервые за 14 лет. Но в Премьер-Лиги после удачного старта с 6-ю победами в 7 турах фаворит резко сдал позиции. Было даже 5 матчей без побед, да и потом 4:2 с Абхой и Аль-Халиджем чередовались с новыми осечками. Аль-Раэду тоже уступили - 1:3 на собственном поле.

Аль-Наср

Клуб продолжает гонку за первым местом. В прошлом сезоне она вышла неудачной даже после сенсационного приглашения Роналду. Сейчас рыцари Неджды вызывали с Криштиану ажиотаж по всей Азии, колеся в рамках Лиги чемпионов (где легко было пройдено групповой этап), но при этом, даже после летней серии усилений и появления нового наставника, Луиша Каштру, они все так же только вторые в текущей таблице национального первенства. Причем Аль-Хиляль настолько хорош, что все меньше шансов его догнать. Да и фаворит не идеально проходит дистанцию: начал с пары поражений, потерял очки со скромной Абхой, был разгромлен недавно лидером. Впрочем, в прошлом туре был уверенно, 3:1, обыгран Аль-Иттифак.

Статистика личных встреч

Аль-Наср в последний раз выигрывал еще в 2018-м году. После этого было 4 ничьи и 7 побед Аль-Иттихада, в том числе в обоих последних поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хозяев поля. Они в настолько плохой форме, что можно попробовать ставку с форой -1 на Роналду и компанию (коэффициент - 1,84).