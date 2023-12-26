26 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

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Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

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