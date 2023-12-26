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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттихад
26.12.2023 20:00 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 декабря 2023, 00:33 |
156
0

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча чемпионата Саудовской Аравии 26 декабря в 20:00

26 декабря 2023, 00:33 |
156
0
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Twitter. Карим Бензема и Криштиану Роналду

26 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд смотреть онлайн чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Криштиану Роналду
Источник Sport.ua
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