26.12.2023 20:00 - : -
Саудовская Аравия26 декабря 2023, 00:33 |
156
0
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча чемпионата Саудовской Аравии 26 декабря в 20:00
26 декабря 2023, 00:33 |
156
0
26 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Аль-Иттихад – Аль-Наср. Бензема vs Роналду. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 декабря 2023, 21:41 6
Норвежский нападающий «Ман Сити» оригинально поздравил болельщиков
Футбол | 25 декабря 2023, 04:48 4
Сможет ли Матео унаследовать суперигру своего отца?
Футбол | 25.12.2023, 05:55
Футбол | 25.12.2023, 13:33
Футбол | 25.12.2023, 21:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.12.2023, 16:35 47
24.12.2023, 01:50 25
24.12.2023, 00:54 45
24.12.2023, 07:40 19
24.12.2023, 09:50 7
Футбол
24.12.2023, 12:37 5