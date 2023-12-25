Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?

24 декабря завершился последний матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Вахда» дома обыграла «Аль-Рияд» со счетом 3:1.

После 18 туров лидером чемпионата является «Аль-Хиляль», за который феерят сербские футболисты Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. У «лидеров» 50 очков.

На 2-й позиции идет «Аль-Наср» вместе со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду. У всемирного клуба 40 пунктов. Стоит отметить, что у КриРо и компании есть одна игра в запасе. 26 декабря «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Иттихада» перенесенный матч 17-го тура, поскольку «тигры» выступали на клубном чемпионате мира.

Тройку замыкает «Аль-Ахли» (37). На 4-й позиции – «Аль-Таавун» (34), на 5-й – «Дамак». «Аль-Иттихад» со звездами Франции Каримом Бензема и Н'Голо канте идет 6-м (28).

«Аль-Раед», который возглавляет экс-коуч донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич, располагается на 15-й строчке в одном место от зоны вылета. У команды 16 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 21-24 декабря. 18-й тур

Дамак – Аль-Таи – 3:0

– Аль-Таи – 3:0 Аль-Халидж – Аль-Фейха – 3:0

Аль-Хиляль – Абха – 7:0

– Абха – 7:0 Аль-Хазем – Аль-Ахли – 0:4

– 0:4 Аль-Наср – Аль-Иттифак – 3:1

– Аль-Иттифак – 3:1 Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:0

– Аль-Шабаб – 1:0 Аль-Таавун – Аль-Фатех – 1:3

– 1:3 Аль-Иттихад – Аль-Раед – 1:3

– 1:3 Аль-Вахда – Аль-Рияд – 3:1

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24