Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Саудовская Аравия
25 декабря 2023, 03:28 | Обновлено 25 декабря 2023, 03:29
155
0

Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?

Последним матчем тура стала игра «Аль-Вахда» – «Аль-Рияд»

25 декабря 2023, 03:28 | Обновлено 25 декабря 2023, 03:29
155
0
Завершился 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Кто лидер, что у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

24 декабря завершился последний матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Вахда» дома обыграла «Аль-Рияд» со счетом 3:1.

После 18 туров лидером чемпионата является «Аль-Хиляль», за который феерят сербские футболисты Александар Митрович и Сергей Милинкович-Савич. У «лидеров» 50 очков.

На 2-й позиции идет «Аль-Наср» вместе со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду. У всемирного клуба 40 пунктов. Стоит отметить, что у КриРо и компании есть одна игра в запасе. 26 декабря «Аль-Наср» сыграет против «Аль-Иттихада» перенесенный матч 17-го тура, поскольку «тигры» выступали на клубном чемпионате мира.

Тройку замыкает «Аль-Ахли» (37). На 4-й позиции – «Аль-Таавун» (34), на 5-й – «Дамак». «Аль-Иттихад» со звездами Франции Каримом Бензема и Н'Голо канте идет 6-м (28).

«Аль-Раед», который возглавляет экс-коуч донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич, располагается на 15-й строчке в одном место от зоны вылета. У команды 16 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 21-24 декабря. 18-й тур

  • Дамак – Аль-Таи – 3:0
  • Аль-Халидж – Аль-Фейха – 3:0
  • Аль-Хиляль – Абха – 7:0
  • Аль-Хазем – Аль-Ахли – 0:4
  • Аль-Наср – Аль-Иттифак – 3:1
  • Аль-Ахдуд – Аль-Шабаб – 1:0
  • Аль-Таавун – Аль-Фатех – 1:3
  • Аль-Иттихад – Аль-Раед – 1:3
  • Аль-Вахда – Аль-Рияд – 3:1

Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24

По теме:
Клуб Черногории – против Суперлиги. Пост лайкнули Шевченко, Роналду и УЕФА
Таблица АПЛ. Арсенал – рождественский лидер, Ман Сити – 5-й, что у Мудрика?
Тянул Украину. Шевченко попал в топ лучших игроков сборных в 2000-х
Александар Митрович Сергей Милинкович-Савич Криштиану Роналду статистические расклады чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун Дамак Аль-Иттихад Джидда Аль-Фатех Аль-Вахда Мекка Аль-Иттифак Аль-Халидж Аль-Фейха Аль-Ахдуд Аль-Шабаб Аль-Таи Аль-Раед Аль-Рияд Абха Аль-Хазем Игор Йовичевич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 24 декабря 2023, 17:39 9
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном

Украинский вингер «Челси» вышел на поле на 59-й минуте

«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
Футбол | 24 декабря 2023, 20:02 24
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе
«О чем думал коуч?» Фаны Челси не понимают, почему Мудрик не играл в основе

Маурисио Почеттино получил шквал критики за решение оставить Мудрика на скамейке для запасных

Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Футбол | 24.12.2023, 11:35
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
Футбол | 25.12.2023, 01:32
ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
ВИДЕО. 85% точных передач за 42 минуты. Все действия Мудрика в игре с Вулвз
Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере трех футболистов из Сербии
Футбол | 24.12.2023, 08:28
Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере трех футболистов из Сербии
Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере трех футболистов из Сербии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
Джошуа уверенно финишировал Валлина и готов снова сражаться за титул
24.12.2023, 01:50 25
Бокс
Легенда НХЛ Уэйн Гретцки назвал хоккеиста, напоминающего ему самого себя
Легенда НХЛ Уэйн Гретцки назвал хоккеиста, напоминающего ему самого себя
23.12.2023, 13:39
Хоккей
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
«Артем откроет возможности Артете». Арсенал попытается подписать Довбика?
24.12.2023, 07:40 19
Футбол
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 6
Футбол
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
24.12.2023, 00:05 5
Бокс
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
23.12.2023, 08:30 2
Футбол
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
Справился ли с Салахом? Стала известна оценка Зинченко за матч с Ливерпулем
23.12.2023, 22:30 3
Футбол
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
23.12.2023, 19:19 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем