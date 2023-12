Роналду забил за Аль-Наср и обошел Холанда по количеству голов в 2023 году

22 декабря состоялось 3 матча 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Ахдуд» минимально обыграл «Аль-Шабаб» 1:0, а «Аль-Ахли» разгромил «Аль-Хазем» на выезде 4:0.

В центральном поединке дня «Аль-Наср» выиграл у Аль-Иттифака» со счетом 3:1.

3-й гол для всемирного клуба в этом поединке забил звездный португальский форвард Криштиану Роналду, который реализовал пенальти на 73-й минуте.

Теперь на счету португальца 17 голов и 9 голевых передач за 16 матчах в чемпионате. КриРо является лучшим бомбардиром турнира.

Также для Криштиану этот гол стал 51-м в 2023 году. Больше только у Гарри Кейна и Килиана Мбаппе (по 52), а у Эрлинга Холанда 50 мячей.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии 2023/24. У команды 40 очков после 17 сыгранных туров. У лидера «Аль-Хиляля» 50 пунктов и на 1 сыгранный поединок больше.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур. 22 декабря

FT: Al Nassr 3-1 Al Ettifaq



The hosts win again thanks to a wonder strike from Alex Telles, plus goals from @Cristiano and Brozovic 🤯#yallaRSL pic.twitter.com/WGt2ohhTLn