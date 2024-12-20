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  4. Килиан МБАППЕ: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»
Испания
20 декабря 2024, 09:21 |
85
0

Килиан МБАППЕ: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»

Француз заявил, что хочет выигрывать командные титулы

20 декабря 2024, 09:21 |
85
0
Килиан МБАППЕ: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе сделал дерзкое заявление, рассказав, что еще в юношеском возрасте все видели его прогресс.

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя плохо и чувствуешь себя посредственным игроком.

Сначала я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта – добывать командные трофеи, а не индивидуальные награды», - сказал Мбаппе.

За свою карьеру Мбаппе уже успел поиграть за «Монако», ПСЖ и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выставит на трансфер двух защитников.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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