Килиан МБАППЕ: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе сделал дерзкое заявление, рассказав, что еще в юношеском возрасте все видели его прогресс.

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя плохо и чувствуешь себя посредственным игроком.

Сначала я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта – добывать командные трофеи, а не индивидуальные награды», - сказал Мбаппе.

За свою карьеру Мбаппе уже успел поиграть за «Монако», ПСЖ и мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» выставит на трансфер двух защитников.