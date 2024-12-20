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Англия
20 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 20 декабря 2024, 20:14
4234
7

У Челси могут быть серьезные проблемы из-за Мудрика. Известны подробности

Лондонский клуб может пострадать от дисквалификации украинца

20 декабря 2024, 18:43 | Обновлено 20 декабря 2024, 20:14
4234
7
У Челси могут быть серьезные проблемы из-за Мудрика. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» может понести большие финансовые потери из-за дисквалификации украинского вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает аторитетное издание GiveMeSport, вся проблема заключается в контракте украинца. Когда Мудрик присоединился к «Челси» зимой 2023 года, лондонский клуб, чтобы предотвратить проблемы с FFP, подписал с украинцем долгосрочное соглашение на 8 лет, что позволило равномерно распределить сумму расходов на время действия контракта.

В случае, если украинца дисквалифицируют из-за обнаруженного допинга, сумма, которая должна была быть распределена на 8 лет, распределится всего на год, что станет для «аристократов» нарушением FFP.

По информации спортивного юриста, который занимается финансовыми делами футбольных клубов, «Челси» может расторгнуть контракт с Михаилом, или потребовать компенсацию от самого игрока.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Челси дисквалификация допинг скандал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Комментарии 7
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kotofej1964
Могут быть проблемы, а могут и не быть. Как и все новости от спор.юа
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+1
avk2307
ці всі статті вже другий день в англійських смі але це просто думки чіїсь
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0
mini.f
Что за бред сивой кобылы... Если будет доказано что Мудрика заставляли в Челси принимать допинг, что выглядит из области ненаучной фантастики , тогда да, проблемы будут у клуба. Но если окажется, что Мудрик принимал, или его заставляли, принимать допинг в сборной Украины - тогда да, совсем другой коленкор , как говорят в Одессе. Тогда у Челси вообще не будет каких-либо неприятностей, одни висты...
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