У Челси могут быть серьезные проблемы из-за Мудрика. Известны подробности

Лондонский «Челси» может понести большие финансовые потери из-за дисквалификации украинского вингера Михаила Мудрика.

Как сообщает аторитетное издание GiveMeSport, вся проблема заключается в контракте украинца. Когда Мудрик присоединился к «Челси» зимой 2023 года, лондонский клуб, чтобы предотвратить проблемы с FFP, подписал с украинцем долгосрочное соглашение на 8 лет, что позволило равномерно распределить сумму расходов на время действия контракта.

В случае, если украинца дисквалифицируют из-за обнаруженного допинга, сумма, которая должна была быть распределена на 8 лет, распределится всего на год, что станет для «аристократов» нарушением FFP.

По информации спортивного юриста, который занимается финансовыми делами футбольных клубов, «Челси» может расторгнуть контракт с Михаилом, или потребовать компенсацию от самого игрока.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.