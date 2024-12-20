Главный тренер лондонского «Челси» провел прексноференцию, на которой ответил на вопросы об украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике, которому грозит дисквалификация из-за допинга.

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Энцо Мареска выразил украинцу поддержку и заявил, что все в клубе доверяют Михаилу.

ВИДЕО. Безоговорочное доверие Мудрику от Челси. Пресс-конференция Марески