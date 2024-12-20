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Англия
20 декабря 2024, 20:12 |
1123
1

ВИДЕО. Безоговорочное доверие Мудрику от Челси. Пресс-конференция Марески

Главный тренер аристократов высказался о допинг-скандале

20 декабря 2024, 20:12 |
1123
1
ВИДЕО. Безоговорочное доверие Мудрику от Челси. Пресс-конференция Марески
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» провел прексноференцию, на которой ответил на вопросы об украинском вингере «синих» Михаиле Мудрике, которому грозит дисквалификация из-за допинга.

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Энцо Мареска выразил украинцу поддержку и заявил, что все в клубе доверяют Михаилу.

ВИДЕО. Безоговорочное доверие Мудрику от Челси. Пресс-конференция Марески

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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LexХХХ
Скільки часу цьому інтерв'ю? Зараз Членсі вже по-іншому хоче вирішити цю справу. Скоріше за все, так було задумано з самого початку челсюками.
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