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  4. Алексей БЕЛИК: «Немецкий футбол, кроме некоторых моментов, одинаковый»
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20 декабря 2024, 20:31 |
210
0

Алексей БЕЛИК: «Немецкий футбол, кроме некоторых моментов, одинаковый»

Наставник «Шахтера» U-19 высказался об 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

20 декабря 2024, 20:31 |
210
0
Алексей БЕЛИК: «Немецкий футбол, кроме некоторых моментов, одинаковый»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик высказался о матче 1/16 финала Юношеской лиги УФА, в котором украинский клуб сыграет против «Хоффенхайма» U-19:

Алексей, в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 на выезде будет встречаться с «Хоффенхаймом» U-19. Как оцениваете результат жеребьевки?
– Следует понимать, что это действующий чемпион Германии, поэтому понятно, что впереди сложный поединок. Пока сложно оценить, насколько силен «Хоффенхайм» U-19, но если они стали триумфаторами внутреннего чемпионата, играя с такими соперниками, как «Бавария» U-19 или «Боруссия» U-19, это уже о чем-то говорит. Противостояние будет из одного матча, поэтому все возможно. Постараемся изучить, проанализировать сильные и слабые стороны, подберем тактику и постараемся сделать все, чтобы пройти этого соперника. Более детально будем разбирать «Хоффенхайм» U-19 уже ближе к поединку, ведь сейчас нет смысла, поскольку чемпионат в Германии проходит по другой системе, если сравнивать с прошлым годом, и получается, что второй круг становится более конкурентоспособным.

– В основном этапе Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» уже встречался с немецким коллективом – «Баварией» U-19, которая, как и «Хоффенхайм» U-19, занимает первые места во внутреннем чемпионате. На ваш взгляд, похожи ли эти соперники и планируете ли использовать опыт, полученный в матче с «Баварией» U-19?
– Трудно ответить, ведь я еще ни разу не видел игру с участием «Хоффенхайма» U-19. Думаю, немецкий футбол, за исключением некоторых моментов, в целом одинаковый. Понятно, что наш соперник - это физически сильная команда, которая демонстрирует интенсивный футбол. Нас ожидает сложная встреча, однако я уверен: если мы избежим той игры, которую показали с «Баварией» U-19 в первом тайме, и будем играть, как во втором, то будем иметь хорошие шансы на успех.

– Расскажите подробнее, какой будет подготовка к сопернику и чего ожидаете от предстоящего противостояния?
– 13 января начнем подготовку к игре в Турции, а до этого футболисты пройдут медосмотр, тесты и газоанализатор, чтобы понять их состояние. Очевидно, что первые недели будут сложными, с большим количеством беговой работы. Также уже запланированы спарринги на сборах, и когда первая команда будет играть с «Боруссией» U-19 в Германии, мы постараемся полететь с ними, чтобы поддержать и, вероятно, сыграть спарринг с представителем юношеского чемпионата Германии. Хотели встретиться с «Боруссией» U-19, но они отказали из-за сложного календаря во внутреннем чемпионате. Сейчас идут переговоры, вероятно, мы сыграем с командой, которая является соперником «Хоффенхайма» U-19 в чемпионате. Это будет определенной репетицией к встрече в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. По возвращении в Турцию начнем акцентированную подготовку к сопернику, будем работать с мячом и добавим теоретические занятия, где будем разбирать сильные и слабые стороны «Хоффенхайма» U-19.

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Іван Распутін Источник: ФК Шахтер Донецк
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