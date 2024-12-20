Карпаты определились с планами подготовки и соперниками на сборе

Команда УПЛ «Карпаты» выйдет из отпуска 10 января и будут готовиться в Украине до 18 числа, когда отправятся на сбор в Турцию, где запланировано проведение шести контрольных встреч.

Расписание спаррингов Карпат (возможны изменения):

– венгерский Кечкемет (24 января);

– чешский Богемианс (25 января);

– польская Термалика (31 января);

– боснийский Железничар (1 февраля);

– грузинское Динамо (Батуми) (7 февраля);

– житомирское Полесье (12 февраля).

Команда Владислава Лупашко, которая закончила первую часть сезона на 6-й позиции, возобновил чемпионат игрой против Динамо Киев.