Карпаты определились с планами подготовки и соперниками на сборе
Команда будет работать в Турции
Команда УПЛ «Карпаты» выйдет из отпуска 10 января и будут готовиться в Украине до 18 числа, когда отправятся на сбор в Турцию, где запланировано проведение шести контрольных встреч.
Расписание спаррингов Карпат (возможны изменения):
– венгерский Кечкемет (24 января);
– чешский Богемианс (25 января);
– польская Термалика (31 января);
– боснийский Железничар (1 февраля);
– грузинское Динамо (Батуми) (7 февраля);
– житомирское Полесье (12 февраля).
Команда Владислава Лупашко, которая закончила первую часть сезона на 6-й позиции, возобновил чемпионат игрой против Динамо Киев.
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