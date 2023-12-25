Стало известно, у кого больше всего желтых карточек в АПЛ 2023/24
Николас Джексон – лидер по этому показателю
24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».
На 62-й минуте форвард лондонцев Николас Джексон получил желтую карточку.
Для 22-летнего сенегальского форварда это 8-й горчичник в текущем сезоне чемпионата Англии.
Джексон является абсолютным лидером в АПЛ по полученным предупреждениям.
На счету Николаса 17 матчей в высшем дивизионе Англии, 7 голов и 1 ассист.
No player has received more yellow cards in the Premier League this season than Nicolas Jackson (8). 🙃 pic.twitter.com/WRPBXL6Jun— Squawka (@Squawka) December 24, 2023
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