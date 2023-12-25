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Англия
25 декабря 2023, 00:57 |
70
1

Стало известно, у кого больше всего желтых карточек в АПЛ 2023/24

Николас Джексон – лидер по этому показателю

25 декабря 2023, 00:57 |
70
1
Стало известно, у кого больше всего желтых карточек в АПЛ 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine

24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

На 62-й минуте форвард лондонцев Николас Джексон получил желтую карточку.

Для 22-летнего сенегальского форварда это 8-й горчичник в текущем сезоне чемпионата Англии.

Джексон является абсолютным лидером в АПЛ по полученным предупреждениям.

На счету Николаса 17 матчей в высшем дивизионе Англии, 7 голов и 1 ассист.

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Николас Джексон предупреждение (желтая карточка) Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Челси
Источник Sport.ua
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Kaftan
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