Стало известно, у кого больше всего желтых карточек в АПЛ 2023/24

24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

На 62-й минуте форвард лондонцев Николас Джексон получил желтую карточку.

Для 22-летнего сенегальского форварда это 8-й горчичник в текущем сезоне чемпионата Англии.

Джексон является абсолютным лидером в АПЛ по полученным предупреждениям.

На счету Николаса 17 матчей в высшем дивизионе Англии, 7 голов и 1 ассист.

