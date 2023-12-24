Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме

Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 32-й минуте вингер «синих» Рахим Стерлинг не реализовал супермомент при счете 0:0. На 51-й его и весь состав «Челси» наказал Марио Лемина, который склонил чаши весов в пользу «волков».

В добавленное арбитром время команды устроили перестрелку. На 90+3-й преимущество «Вулвз» удвоил Мэтт Доэрти, а на 90+6-й отставание «синих» сократил дебютант АПЛ Кристофер Нкунку.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел спасать игру на 59-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 24 декабря.

Вулверхэмптон – Челси – 2:1.

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон (Буэно, 70), Килман, Тоти, Аит-Нури (Буэну, 86), Гомес, Лемина, Сарабия (Дойл, 75), Хванг, Кунья (Доэрти, 86).

«Челси»: Петрович, Колвилл (Маатсен, 79), Дисаси, Силва, Густо (Бедьяшиль, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон (Мадуэке, 79), Броя (Мудрик, 59).