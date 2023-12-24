Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме
Подопечные Маурисио Почеттино продолжают разочаровывать болельщиков
Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 32-й минуте вингер «синих» Рахим Стерлинг не реализовал супермомент при счете 0:0. На 51-й его и весь состав «Челси» наказал Марио Лемина, который склонил чаши весов в пользу «волков».
В добавленное арбитром время команды устроили перестрелку. На 90+3-й преимущество «Вулвз» удвоил Мэтт Доэрти, а на 90+6-й отставание «синих» сократил дебютант АПЛ Кристофер Нкунку.
Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел спасать игру на 59-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.
Английская Премьер-лига. 18-й тур. 24 декабря.
Вулверхэмптон – Челси – 2:1.
Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6
«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон (Буэно, 70), Килман, Тоти, Аит-Нури (Буэну, 86), Гомес, Лемина, Сарабия (Дойл, 75), Хванг, Кунья (Доэрти, 86).
«Челси»: Петрович, Колвилл (Маатсен, 79), Дисаси, Силва, Густо (Бедьяшиль, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон (Мадуэке, 79), Броя (Мудрик, 59).
Merry Christmas!— Wolves (@Wolves) December 24, 2023
🎄💛 pic.twitter.com/gXSNXtqTT5
It's defeat for the Blues. #CFC | #WolChe pic.twitter.com/KJLkzcoHbI— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 24, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский форвард отлично проводит сезон Ла Лиги 2023/24 в «Жироне»
«Бронзовый бомбардировщик» сенсационно проиграл Джозефу Пракеру
https://prnt.sc/4fQSwFTizWKh
Першу чергу треба самому включатися у відбір м'яча, так всі роблять в АПЛ, а не чекати поки тобі хтось відпасує, стояти як істукан на місці, це передбачувано і тому ніхто не буде робити пасувати. Треба пересуватися по полю, пропонувати себе і тоді на тебе гратимуть. А так як дерево стоїть і чекає