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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
24.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
24 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:20
2024
31

Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме

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24 декабря 2023, 17:01 | Обновлено 24 декабря 2023, 17:20
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31
Челси проиграл Вулверхэмптону, Мудрик вышел на поле во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 24 декабря 2023 года, состоялся заключительный матч 18-го тура Английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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На 32-й минуте вингер «синих» Рахим Стерлинг не реализовал супермомент при счете 0:0. На 51-й его и весь состав «Челси» наказал Марио Лемина, который склонил чаши весов в пользу «волков».

В добавленное арбитром время команды устроили перестрелку. На 90+3-й преимущество «Вулвз» удвоил Мэтт Доэрти, а на 90+6-й отставание «синих» сократил дебютант АПЛ Кристофер Нкунку.

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик вышел спасать игру на 59-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Английская Премьер-лига. 18-й тур. 24 декабря.

Вулверхэмптон – Челси – 2:1.
Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6

«Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Доусон (Буэно, 70), Килман, Тоти, Аит-Нури (Буэну, 86), Гомес, Лемина, Сарабия (Дойл, 75), Хванг, Кунья (Доэрти, 86).

«Челси»: Петрович, Колвилл (Маатсен, 79), Дисаси, Силва, Густо (Бедьяшиль, 79), Угочукву (Нкунку, 59), Галлагер, Стерлинг, Палмер, Джексон (Мадуэке, 79), Броя (Мудрик, 59).

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон - Челси Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Марио Лемина Кристофер Нкунку Мэтт Доэрти
Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Vitason
Ещё раз напишу-это не команда,а сбор футболистов!
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+7
Евгений Кожушко
Члєнсі дно як завжди.
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+6
pol-55
Осмисленої гри в Челсі не побачив,зато складноплетені *корзини *на головах на вищому рівні.Стерлінг ще той егоїст віддав би пас в 1му таймі,можливо гра пішла б по другому.
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+3
Remark
Запасний, моя "бабка" сказала, що ти Арестович 2.0 😄😉
https://prnt.sc/4fQSwFTizWKh
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
sania
Щось таке. Гра якась незрозуміла від Челсі. Немає командної взаємодії. Мудрик виглядає інопланетянином.
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+1
Александр Ад
Челсі-простіше треба грати!А то всі мудрують і Мудрик теж дивится на всіх вийшов і теж почав мудрувати.А тут треба просто бити ,прострілювати.навішувати...
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+1
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pike1
захист у Челсі таке собі
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0
Pavel_i_CO
Челсі - це 10-12 місце в кінці сезону. Єдиний шанс потрапити в єврокубки - кубок ліги. Але і там, якщо в фінал пройдуть, їх буде Ліверпуль чекати 
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0
Swed
Владение мячом у Челси 69%, а  xG - 1,94  против 1,39.   Но  опять дырка.    Потому что Тепловая карта полностью  перекосойоблена на правый фланг.  Ну сделал  стервинг ассист.   Ура.    Нельзя вместе выпускать Стерлинга и Мудрика.    Авторитет первого заставляет на уровне подсознания игроков искать его.    А Миша стоит и мёрзнет без мяча.))
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0
Артур Отаманчук
А шо Жмурзик хет-трику не сделал? БАМБАС а шо такое?? А 100 мильонов??
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Алекс 122
Волки погрызли челси 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Дані Рохас
Основная проблема Мудрика - это пассивная игра без мяча, он тупо ходит по полю, не отбирает, ни прессенгует ни открывается на передачи. Но в данном поражении Челси его вины тут нет, но он как и команда сыграли слабо
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-1
Алекс 122
Если выгонят почеттино то мудрика больше ни один тренер в состав не поставит.
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-1
Swed
Бадьяшиль - отличник!   -  5,5 
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-1
Kovalchuk
А где продырявленый опять пошли заказы
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-1
Перець
Якось пох я за Арсенал 
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-1
Footbulka
Ті хто пишуть про те що Мудрика ігнорують повинні розуміти що це не УПЛ де всі грали на нього.
Першу чергу треба самому включатися у відбір м'яча, так всі роблять в АПЛ, а не чекати поки тобі хтось відпасує, стояти як істукан на місці, це передбачувано і тому ніхто не буде робити пасувати. Треба пересуватися по полю, пропонувати себе і тоді на тебе гратимуть. А так як дерево стоїть і чекає
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-2
Aries2005
Зараз знову почнеться на Мудрика. Всі ж бачать, що його партнери по команді ігнорують. І як в такому випадку можна себе проявити? Обігратися з гравцем своєї команди, теж варіант, не дуже.. що дай, що викинь
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-3
Лига конференций без динамо
Челси играет как дырявое динамо бей беги 
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-7
Лига конференций без динамо
Рахит жадная с_ка ,забили бы в первом и выиграли на легке ,а так глотнули 
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-10
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