В воскресенье, 24 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Вулверхэмптоне на арене «Молинью Стэдиум».

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Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

В таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, имея 19 очков. «Челси» идет на 10-й позиции с 22 пунктами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция