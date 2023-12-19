Англия19 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:12
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Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 декабря в 15:00 матч АПЛ
19 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 19 декабря 2023, 12:12
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В воскресенье, 24 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и лондонский «Челси». Игра пройдет в Вулверхэмптоне на арене «Молинью Стэдиум».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
В таблице АПЛ «Вулверхэмптон» занимает 13-е место, имея 19 очков. «Челси» идет на 10-й позиции с 22 пунктами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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