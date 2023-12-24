24 декабря на «Молинью» пройдет матч 18-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, «Вулверхэмптон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон

Команда после возвращения в АПЛ была настоящей грозой авторитетов и в 2019/2020 достойно пошумела в Лиге Европы. Но постепенно ее уровень снизился до борьбы за выживание. И в прошлом сезоне она вышла успешной благодаря работе тут Юлена Лопетеги. Тот, придя после проваленного старта, смог поднять в итоге подопечных аж на 13-е место. Но летом ряд лидеров волков продавали, и испанец этого не выдержал, уйдя, причем аж в августе. Благо, что оперативно найденный преемник, Гари О'Нил, оказался достаточно неплох, как минимум для текущих задач. Вулвз даже побеждал, и берет очки более чем по одному в среднем за поединок, чего хватает, чтобы не думать об угрозе вылета в Чемпионшип. Возможно, потому и проиграли так уж безвольно, 0:3, Вест Хэму в прошлом туре.

Челси

Клуб за 2023-й год потратил, по подсчетам экспертов, порядка 750 миллионов. Но в итоге синие подходят к Рождеству в статусе только одного из середняков АПЛ, а Маурисио Почеттино якобы требует новых приобретений в январе - по мнению аргентинца, его нынешние подопечные недостаточно агрессивны и не впечатляют в плане роста и фактуры. Хотя сам менеджер пенсионеров тоже под угрозой отставки - ждали явно большего, возвращая специалиста в Лондон. Не особенно уверенные победы, с Брайтоном в меньшинстве и с Шеффилд Юнайтед, чередуются с поражениями от нынешнего МЮ и борца за выживания, Эвертона. А на этой неделе уже был поединок, в Кубке Лиги с Ньюкаслом. Он мог закончиться новым поражением, но Мудрик успел сравнять счет, а потом запасной вратарь, Петкович, принес лондонскому гранду победу по пенальти.

Статистика личных встреч

В последнее время наблюдается равенство: по 3 победы клубов в 10 крайних поединках. В том числе они обменялись выигранными дома поединками в сезоне 2022/2023.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы гостей из Лондона. Но они не лишены проблем, так что стоит ставить на обе забьют (коэффициент - 1,7).