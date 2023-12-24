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Англия
24 декабря 2023, 18:58 |
401
0

«Мы разочарованы». Почеттино оценил результат матча против Вулверхэмптона

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Вулвергемптона»

24 декабря 2023, 18:58 |
401
0
«Мы разочарованы». Почеттино оценил результат матча против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 18-го тура Английской Премьер-лиги:

«Мы очень разочарованы, потому что я думаю, что мы не заслуживали гораздо большего. Этот чемпионат ранит тебя, когда ты недостаточно качественно завершаешь моменты. Мы создавали шансы. Поэтому это так разочаровывает. Мы пропустили после угловых, и это было очень тяжело.

Мы много говорили в начале сезона. Мы молоды по возрасту. Это молодая команда. У нас есть игроки, которые играют впервые в лиге. Им нужно адаптироваться. Речь идет об уверенности и о качестве.

Нам нужно забивать, если мы хотим побеждать в играх. Мы очень разочарованы. Если мы не можем забить, то надо хотя бы не пропускать. Мы допустили слишком много угловых. Нам нужно продолжать идти вперед. Молодые команды учатся на таких играх».

После этого поражения «Челси» остается на 10-м месте в АПЛ, но сравнивается по очкам с «Борнмутом» и «Вулверхэмптоном». У 3 команд по 22 очка в чемпионате, однако «Борнмут» имеет матч в запасе.

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон - Челси Маурисио Почеттино пресс-конференция
Источник BBC
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