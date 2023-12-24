«Челси» в матче чемпионата Англии проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Хавбек Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, однако помочь команде не сумел.

Для лондонцев это восьмое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 2:1.

Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6