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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
24.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Челси
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Англия
24 декабря 2023, 18:05 |
784
2

Вулверхэмптон – Челси – 2:1. Очередное фиаско команды Мудрика. Обзор матча

Команда проиграла восьмой матч в сезоне

24 декабря 2023, 18:05 |
784
2
Вулверхэмптон – Челси – 2:1. Очередное фиаско команды Мудрика. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в матче чемпионата Англии проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Хавбек Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, однако помочь команде не сумел.

Для лондонцев это восьмое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вулверхэмптон – Челси – 2:1.
Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
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Источник Sport.ua
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Евгений Кожушко
Члєнсі дно.
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Алекс 122
Потеряв ведущих.игроков таких как Рауль Хименес Рубен Невеш Адама Траоре игра волков стала намного организованней 
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