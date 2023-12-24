24.12.2023 15:00 – FT 2 : 1
Англия24 декабря 2023, 18:05 |
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Вулверхэмптон – Челси – 2:1. Очередное фиаско команды Мудрика. Обзор матча
Команда проиграла восьмой матч в сезоне
24 декабря 2023, 18:05 |
784
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«Челси» в матче чемпионата Англии проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 1:2. Хавбек Михаил Мудрик вышел на поле на 59-й минуте, однако помочь команде не сумел.
Для лондонцев это восьмое поражение в нынешнем сезоне АПЛ.
Английская Премьер-лига. 18-й тур
Вулверхэмптон – Челси – 2:1.
Голы: Лемина, 51, Доэрти, 90+3 – Нкунку, 90+6
События матча
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мэтт Доэрти (Вулверхэмптон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Лемина (Вулверхэмптон).
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