Гвардиола взял 37-й титул. Только у 1 тренера больше, сколько у Луческу?

22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Манчестер Сити» (Англия) и «Флуминенсе». Игра завершилась со счетом 4:0.

«Горожане» впервые выиграли титул КЧМ. Наставник английского клуба Жузеп Гвардиола стал первым тренером в истории, которому удалось взять 4 трофея на клубном ЧМ.

Помимо «Ман Сити», Пеп брал клубный чемпионат мира в 2009 и 2011 годах с «Барселоной» и в 2013 с «Баварией».

За время работы в Англии у Гвардиолы 16 трофеев, а всего в тренерской карьере – 37. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только Сэру Алексу Фергюсону, у которого 49 титулов.

Интересно, что на 3-м место по этому показателю идет Мирча Луческу (35), а на 4-м – Валерий Лобановский (29).

Most official titles in football history:



49 — Alex Ferguson (39 years).

37 — PEP GUARDIOLA (14 YEARS).*

35 — Mircea Lucescu (41 years).

29 — Valery Lobanovsky (42-years)



Guardiola becomes the 2nd most decorated coach in football’s history #Pep #ReInventingTheGame pic.twitter.com/o1HBGjsYkp