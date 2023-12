ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

Звездный футболист «сливочных» Джуд Беллингем вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

В одном из эпизодов Беллингему явно не понравилась работа арбитра встречи Исидро Диаса Де Меро. Джуд что-то резко выкрикнул судье.

Футбольные болельщики быстро расшифровали фразу англичанина:

«You are f*****g shit», – что в переводе означает: «Ты – гр*баное дерьмо».

Jude to the referee 😂 pic.twitter.com/3cN9mYxf3c