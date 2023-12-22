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Испания
22 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 22 декабря 2023, 22:20
2433
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ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги

21 декабря «Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 90+1-й минуте

22 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 22 декабря 2023, 22:20
2433
1
ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

Звездный футболист «сливочных» Джуд Беллингем вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

В одном из эпизодов Беллингему явно не понравилась работа арбитра встречи Исидро Диаса Де Меро. Джуд что-то резко выкрикнул судье.

Футбольные болельщики быстро расшифровали фразу англичанина:

«You are f*****g shit», – что в переводе означает: «Ты – гр*баное дерьмо».

ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги

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видео Джуд Беллингем Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Serhii P.
писали раніше, що Беллінгем дуже хамовитий гравець з завищеною самооцінкою. У "Боруссії" він міг накричати, обматюкати партнерів по команді за невдалі дії.
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