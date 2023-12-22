ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги
21 декабря «Реал» вырвал победу у «Алавеса» на 90+1-й минуте
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.
Звездный футболист «сливочных» Джуд Беллингем вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
В одном из эпизодов Беллингему явно не понравилась работа арбитра встречи Исидро Диаса Де Меро. Джуд что-то резко выкрикнул судье.
Футбольные болельщики быстро расшифровали фразу англичанина:
«You are f*****g shit», – что в переводе означает: «Ты – гр*баное дерьмо».
ВИДЕО. Звездный игрок Реала жестко оскорбил арбитра во время матча Ла Лиги
“you are f*cking shit”— JBZ (@JBellinghamZone) December 21, 2023
Jude to the referee 😂 pic.twitter.com/3cN9mYxf3c
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