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Чемпионат Испании
Алавес
21.12.2023 22:30 – FT 0 : 1
Реал Мадрид
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Испания
22 декабря 2023, 00:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:31
1116
5

Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону

Все шло к тому, что поединок завершится со счетом 0:0, однако Лукас Васкес сумел забить

22 декабря 2023, 00:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 01:31
1116
5
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.

На 39-й наставник «сливочных» Карло Анчелотти был наказан желтой карточкой, а на 54-й защитник столичной команды Начо Фернандес оставил «Реал» в меньшинстве, получив красную.

Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.

В еще одном поединке 18-го тура Ла Лиги «Мальорка» выиграла у «Осасуны» 3:2.

Ла Лига. 18-й тур. 21 декабря

Алавес – Реал Мадрид – 0:1

Гол: Лукас Васкес, 90+2

Мальорка – Осасуна – 3:2

Голы: Настасич, 12, Родригес, 53, Раилло, 62 – Ибаньес, 7, Рауль, 90+2

Талица Ла Лиги 2023/24

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Реал Мадрид Алавес Мальорка Осасуна Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лукас Васкес Алавес - Реал
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
все одно Реал помойка. шкода що виграли. вірю в Жирону в цьому сезоні, хочу щоб стали легендами як Лестер 
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+3
Vitason
Нужно научиться Жироне играть по результату!!
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0
Nordenus
Алавес просто какое то дно...
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0
Олександр Радченко
Не одного момента не создать играя в большинстве. 🤬
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0
Vitason
Вот и все Лунин снова на лавочке!! Жаль Жирона не может сыграть на удержание,как может Реал в этом и разница,много все таки Жирона пропускает!!
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0
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