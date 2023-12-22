Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Все шло к тому, что поединок завершится со счетом 0:0, однако Лукас Васкес сумел забить
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Алавес» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу королевского клуба.
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес после передачи Тони Крооса.
На 39-й наставник «сливочных» Карло Анчелотти был наказан желтой карточкой, а на 54-й защитник столичной команды Начо Фернандес оставил «Реал» в меньшинстве, получив красную.
Благодаря этой победе «Реал» завершил 2023 год на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. У королевского клуба 45 очков после 18 туров. Столько же и у «Жироны», которая ранее сыграла вничью с «Бетисом», но по личной встрече (3:0) 1-е место пока что именно у подопечных Карло Анчелотти.
В еще одном поединке 18-го тура Ла Лиги «Мальорка» выиграла у «Осасуны» 3:2.
Ла Лига. 18-й тур. 21 декабря
Алавес – Реал Мадрид – 0:1
Гол: Лукас Васкес, 90+2
Мальорка – Осасуна – 3:2
Голы: Настасич, 12, Родригес, 53, Раилло, 62 – Ибаньес, 7, Рауль, 90+2
Талица Ла Лиги 2023/24
🏁 @Alaves 0-1 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 21, 2023
⚽ 90'+2' @Lucasvazquez91#AlavésRealMadrid | #Emirates pic.twitter.com/KO9zMihDLE
🏁 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘#LetsGoRojillos | #RCDMallorcaOsasuna pic.twitter.com/iGyktNnEbc— C. A. OSASUNA (@osasuna_en) December 21, 2023
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