Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

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Чемпионат Испании. 18 тур

«Бетис» – «Жирона» – 0:1

Довбик, 39, пен

Рокка, 45+6 - Довбик, 43, Алейш Гарсия, 82

«Бетис»: Руй Силва - Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда - Рока (Эззальзули, 67), Гуардадо (Карвалью, 46) - Диао, Санчес (Альтимира, 67), Перес - Виллиан Жозе (Иглесиас, 67).

«Жирона»: Гассаніиа - Гутьеррес, Блинд, Лопес (Хуанпе, 35), Эрик Гарсия - Торре (Порту, 65), Алейш Гарсия, Мартин - Савио (Фернандес, 79), Коуто (Солис, 79) - Довбик (Стуани, 65).

Арбитр: Рикардо Бенгоечеа.

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания).

БЕТИС - ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА