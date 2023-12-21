Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Чемпионат Испании. 18 тур
«Бетис» – «Жирона» – 0:1
Довбик, 39, пен
Рокка, 45+6 - Довбик, 43, Алейш Гарсия, 82
«Бетис»: Руй Силва - Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда - Рока (Эззальзули, 67), Гуардадо (Карвалью, 46) - Диао, Санчес (Альтимира, 67), Перес - Виллиан Жозе (Иглесиас, 67).
«Жирона»: Гассаніиа - Гутьеррес, Блинд, Лопес (Хуанпе, 35), Эрик Гарсия - Торре (Порту, 65), Алейш Гарсия, Мартин - Савио (Фернандес, 79), Коуто (Солис, 79) - Довбик (Стуани, 65).
Арбитр: Рикардо Бенгоечеа.
Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания).
БЕТИС - ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
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