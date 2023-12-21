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  4. Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Чемпионат Испании
Бетис
21.12.2023 20:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Испания
21 декабря 2023, 22:01 | Обновлено 21 декабря 2023, 22:21
1977
19

Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

21 декабря 2023, 22:01 | Обновлено 21 декабря 2023, 22:21
1977
19
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Чемпионат Испании. 18 тур

«Бетис» – «Жирона» – 0:1

Довбик, 39, пен

Рокка, 45+6 - Довбик, 43, Алейш Гарсия, 82

«Бетис»: Руй Силва - Бельерин (Руибаль, 15), Песселья, Риад, Миранда - Рока (Эззальзули, 67), Гуардадо (Карвалью, 46) - Диао, Санчес (Альтимира, 67), Перес - Виллиан Жозе (Иглесиас, 67).

«Жирона»: Гассаніиа - Гутьеррес, Блинд, Лопес (Хуанпе, 35), Эрик Гарсия - Торре (Порту, 65), Алейш Гарсия, Мартин - Савио (Фернандес, 79), Коуто (Солис, 79) - Довбик (Стуани, 65).

Арбитр: Рикардо Бенгоечеа.

Стадион: «Бенито Вильямарин» (Севилья, Испания).

БЕТИС - ЖИРОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 19
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zhyr
Я не розумію, чому Жирона грала свій матч в понеділок? В конкурентів  був на 1 день більше, на відпочинок. 
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+4
Viktor Shuper
попередній домашній матч Бетіс - Реал 1:1
тут теж 1:1.
Бетіс дуже непроста команда, особливо на домашьому стадіоні
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+3
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Remark
Самий очікуваний результат матчу.
П. С. Запасний і його компашка ботоферми зникла, як пропали новини про Шахтар та все що з ним пов'язано. Ну то зрозуміло, за інші коменти "не по справі" не башляють.
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+3
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Pychnenko
Поторопился Мичел, выпустив на поле Стуани. До этого матча у него была хорошая статистика. Но,  выходил он, всегда позже. Жирона сразу же потеряла качество в  рисунке своей игры.  
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+1
Nordenus
Игра была равна. У Жироны моментов кроме пеналя особо то и не было. У Бетиса наоборот было несколько шансов забить гол и не один.
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+1
Burevestnik
Бетіс не програє з 16.09.2023
з 16.09. по 21.12.2023 у Бетіса 4 виграші  і  9 нічиїх.
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+1
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Віктор Коробка
Жирона краще грає, коли відігруватися треба. Тут в другому таймі за рахунок стала триматися - й не дотримала, класу не вистачило.
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0
Mr Voevudskiy
Минимум ротации и игра через 3 дня.. слишком потно
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0
December 32
Довбика и Мудрика нельзя менять.)))
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0
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Sheva19
Реал чемпіон 
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-8
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