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  4. Бетис – Жирона – 1:1. Гол Довбика не помог победить. Видео голов и обзор
Испания
21 декабря 2023, 22:22 |
2919
1

Бетис – Жирона – 1:1. Гол Довбика не помог победить. Видео голов и обзор

21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги

21 декабря 2023, 22:22 |
2919
1
Бетис – Жирона – 1:1. Гол Довбика не помог победить. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 21 декабря 2023 года, прошел матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Команды играли в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который носит название «Бенито Вильямарин».

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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начал матч в основе и провел на поле 64 минуты. За это время форвард успел отличиться забитым голом.

Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.

Ла Лига. 18-й тур, 21 декабря

Бетис – Жирона – 1:1

Голы: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальті)

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Артем Довбик, 39 мин. (с пенальти)

ГОЛ, 1:1! Херман Пасселья, 88 мин.

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Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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andre_lui
Чому це не допоміг? Без нього був би програш. Або пишіть, що не допоміг перемогти
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