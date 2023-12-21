Бетис – Жирона – 1:1. Гол Довбика не помог победить. Видео голов и обзор
21 декабря проходит матч 18-го тура Ла Лиги
Сегодня, 21 декабря 2023 года, прошел матч 18-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Жироной». Команды играли в Севилье на домашнем стадионе «Бетиса», который носит название «Бенито Вильямарин».
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Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начал матч в основе и провел на поле 64 минуты. За это время форвард успел отличиться забитым голом.
Виктор Цыганков не попал в заявку из-за дискомфорта в мышцах.
Ла Лига. 18-й тур, 21 декабря
Бетис – Жирона – 1:1
Голы: Песселья, 88 – Довбик, 39 (пенальті)
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Артем Довбик, 39 мин. (с пенальти)
ГОЛ, 1:1! Херман Пасселья, 88 мин.
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