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  4. Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Испания
21 декабря 2023, 23:08 |
4954
2

Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Тренер «Жироны» – о последнем матче в 2023 году

21 декабря 2023, 23:08 |
4954
2
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поединок 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса», который завершился со счетом 1:1.

«Команда провела классную игру против сильного соперника, мы хорошо контролировали мяч первые 60 минут, но потом инициатива перешла к «Бетису», нам не хватило физических сил и владения в финальном отрезке этой игры. «Реал» и «Атлетико» тоже не побеждали здесь, мы могли и проиграть в этом матче, поэтому ничья – справедливый результат.

У Артема Довбика была недавно травма икроножной мышцы, он еще не восстановилась на все 100%, мы не можем рисковать здоровьем украинца, поэтому я решил его заменить, кроме того, у нас еще есть два нападающих высокого класса», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3-го января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик
Источник L'Esportiu
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Комментарии 2
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Burevestnik
в попередньому матчі з Алавесом Довбик на 59 хв. забив гол і рахунок став 3:0. 
чому потім не замінив Довбика? 
якого буя Довбик грав до фінального свистка?
йопрст...
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+1
Tka4enko_855
Ну да ці 2 нападники себе норм показали.
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+1
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