Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал поединок 18-го тура Ла Лиги против «Бетиса», который завершился со счетом 1:1.

«Команда провела классную игру против сильного соперника, мы хорошо контролировали мяч первые 60 минут, но потом инициатива перешла к «Бетису», нам не хватило физических сил и владения в финальном отрезке этой игры. «Реал» и «Атлетико» тоже не побеждали здесь, мы могли и проиграть в этом матче, поэтому ничья – справедливый результат.

У Артема Довбика была недавно травма икроножной мышцы, он еще не восстановилась на все 100%, мы не можем рисковать здоровьем украинца, поэтому я решил его заменить, кроме того, у нас еще есть два нападающих высокого класса», – сказал Мичел.

Следующий матч «Жирона» проведет уже в 2024 году, 3-го января жиронцы будут принимать на собственном поле мадридский «Атлетико».