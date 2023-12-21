Бетис – Жирона. Текстовая трансляция матча

В четверг, 21 декабря, состоится поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Бетис» и «Жирона». Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Бенито Вильямарин», начало – в 20:00 по Киеву.

На нашем сайте текстовые трансляции ведутся либо матчей с участием украинских команд, либо топовых зарубежных. Кто бы мог подумать, что наступит момент, когда ко второй категории мы отнесем матч с участием «Бетиса» и «Жироны»? Но все справедливо – «Жирона», в которой зажигают украинцы Виктор Цыганков и особенно Артем Довбык (10 голов и 5 ассистов), сейчас лидирует в чемпионате Испании. «Бетис» же занимает седьмое место, но в сезоне проиграл в Ла Лиге всего дважды, имея в чемпионате целых девять ничьих.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бетис» – «Жирона» в украинской версии сайта.