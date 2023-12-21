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Чемпионат Испании
Бетис
21.12.2023 20:00 - : -
Жирона
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Испания
21 декабря 2023, 03:43 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:03
82
0

Бетис – Жирона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура испанской Ла Лиги

21 декабря 2023, 03:43 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:03
82
0
Бетис – Жирона. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 декабря, состоится поединок 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Бетис» и «Жирона». Игра пройдет в Севилье (Испания) на поле стадиона «Бенито Вильямарин», начало – в 20:00 по Киеву.

На нашем сайте текстовые трансляции ведутся либо матчей с участием украинских команд, либо топовых зарубежных. Кто бы мог подумать, что наступит момент, когда ко второй категории мы отнесем матч с участием «Бетиса» и «Жироны»? Но все справедливо – «Жирона», в которой зажигают украинцы Виктор Цыганков и особенно Артем Довбык (10 голов и 5 ассистов), сейчас лидирует в чемпионате Испании. «Бетис» же занимает седьмое место, но в сезоне проиграл в Ла Лиге всего дважды, имея в чемпионате целых девять ничьих.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Бетис» – «Жирона» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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