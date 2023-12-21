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Чемпионат Испании
Бетис
21.12.2023 20:00 - : -
Жирона
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Испания
21 декабря 2023, 03:15 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:01
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Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву

21 декабря 2023, 03:15 | Обновлено 21 декабря 2023, 04:01
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Бетис – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 декабря на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 18-го тура Примеры Испании, в котором «Бетис» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда играет под руководством Пеллегрини не первый год. Приглашая столь статусного и опытного специалиста, явно надеялись наконец-то бросить настоящий вызов соседу, Севилье. Всех надежд Инженер, пожалуй, не оправдал, и в топ-4 страны (а значит, и в Лигу чемпионов) огурцов не вернул. Но сразу же вывел новых подопечных в зону еврокубков, и там и удерживает. Еще и в 2022-м году взял Копу дель Рей. В целом, сейчас проходит уже классический для бело-зеленых футбольный год. В Лиге Европы испанцы, правда, боролись за выход в плей-офф, и решающий матч с Рейнджерс был провален. Уступив дома, испанцы отправились теперь в Лигу конференций. В Примере очень немного поражений, но при этом коллектив злоупотребляет ничьими - так заканчивалась половина матчей. Вот и с Реалом Сосьедад закончили 0-0.

Жирона

Клуб добивается уникальных достижений при том, в каких условиях приходится тренироваться и играть. У него, несмотря на включение в систему Манчестер Сити, нет даже полноценной собственной инфраструктуры - приходится арендовать. Более того, сейчас футболисты даже мыться не могут на стадионе! Впрочем, это из-за рекордной засухи в Каталонии, так что это распоряжение действует и на более статусных и исторических коллективы, Эспаньол и даже Барселону. Возможно, наличие в обойме выросших и не в таких условиях украинцев, Цыганкова и Довбика, помогает жирондинцам добиваться успехов в таких экстремальных условиях. Они не просто лидируют в таблице, но даже победили 4-2 сине-гранатовых. А в понедельник спокойно справились с Алавесом. Отметим очередной гол Артема, открывшего быстро счет.

Статистика личных встреч

Стороны играют еще со времен Сегунды. Но в 10 крайних поединках Жирона взяла только 1 ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но с учетом формы, показанной в последних поединках, ставим на гостей при форе 0 (коэффициент - 1,84).

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Источник Sport.ua
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