Довбик сравнялся со звездной Реала по количеству голевых действий в Ла Лиге

21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани. Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.

Для Артема этот мяч стал 11-м в текущем сезона чемпионата Испании. Также на его счету 4 асистов.

15 голевых действий также и у звездного английского футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема: 13 голов и 2 ассиста.

Именно Довбик и Беллингем делят 1-ю строчку в списке футболистов Ла Лиги 2023/24 по критерию гол + пас.

Стоит отметить, что Артем провел на 1 поединок больше, чем Джуд: 17 против 16.

Лучшие футболисты Ла Лиги 2023/24 по системе гол + пас

Girona’s Artem Dovbyk is now tied with Jude Bellingham for the most goal involvements in La Liga this season. 👏🇺🇦



18 Games 🏟️

11 Goals ⚽️

4 Assists 🪄 pic.twitter.com/Z3UZjqWM6C