Довбик сравнялся со звездной Реала по количеству голевых действий в Ла Лиге
У Артема 11 голов и 4 ассистов в текущем сезоне чемпионата Испании
21 декабря состоялся матч 18-го тура Ла Лиги между командами «Бетис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 64-й на Кристиана Стуани. Именно Довбик забил единственный гол жиронцев на 39-й, реализовав пенальти.
Для Артема этот мяч стал 11-м в текущем сезона чемпионата Испании. Также на его счету 4 асистов.
15 голевых действий также и у звездного английского футболиста мадридского «Реала» Джуда Беллингема: 13 голов и 2 ассиста.
Именно Довбик и Беллингем делят 1-ю строчку в списке футболистов Ла Лиги 2023/24 по критерию гол + пас.
Стоит отметить, что Артем провел на 1 поединок больше, чем Джуд: 17 против 16.
Лучшие футболисты Ла Лиги 2023/24 по системе гол + пас
Girona’s Artem Dovbyk is now tied with Jude Bellingham for the most goal involvements in La Liga this season. 👏🇺🇦— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 21, 2023
18 Games 🏟️
11 Goals ⚽️
4 Assists 🪄 pic.twitter.com/Z3UZjqWM6C
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