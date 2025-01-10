Испания10 января 2025, 16:29 |
610
0
Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
Мичел надеется, что украинец наконец сможет полноценно играть
10 января 2025, 16:29 |
610
0
Наставник «Жироны» Мичел перед возобновлением сезона Ла Лиги отметил, что надеется на возвращение Виктора Цыганкова в топ-форме после того, как игрок пропустил большую часть сезона.
«Цыганков – очень важный для нас игрок. Сейчас я ожидаю увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас».
«Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона», – сказал Мичел.э
Украинский хавбек провел 10 матчей и забил 1 гол.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 января 2025, 03:55 3
Тайсон решил отдохнуть после бокса
Футбол | 10 января 2025, 14:31 21
Защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Харькове
Футбол | 10.01.2025, 16:37
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.01.2025, 07:47 2
09.01.2025, 08:26 6
09.01.2025, 17:59 4
10.01.2025, 01:30
09.01.2025, 07:48 1
09.01.2025, 19:43 33
08.01.2025, 21:19
08.01.2025, 18:32 4