Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»

Наставник «Жироны» Мичел перед возобновлением сезона Ла Лиги отметил, что надеется на возвращение Виктора Цыганкова в топ-форме после того, как игрок пропустил большую часть сезона.

«Цыганков – очень важный для нас игрок. Сейчас я ожидаю увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас».

«Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона», – сказал Мичел.э

Украинский хавбек провел 10 матчей и забил 1 гол.