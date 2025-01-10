Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
Испания
10 января 2025, 16:29 |
610
0

Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»

Мичел надеется, что украинец наконец сможет полноценно играть

10 января 2025, 16:29 |
610
0
Тренер Жироны: «Цыганков провел больше времени с травмами, чем на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Жироны» Мичел перед возобновлением сезона Ла Лиги отметил, что надеется на возвращение Виктора Цыганкова в топ-форме после того, как игрок пропустил большую часть сезона.

«Цыганков – очень важный для нас игрок. Сейчас я ожидаю увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас».

«Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона», – сказал Мичел.э

Украинский хавбек провел 10 матчей и забил 1 гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья объявила о трансфере вингера сборной Швейцарии
Радукану покусали насекомые. Эмма избежала возможного допинг-скандала
«Сукины дети». Барселона может потерять президента из-за его острого языка
Жирона Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига травма
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Бокс | 10 января 2025, 03:55 3
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику
Уоррен рассказал, что сказал ему Фьюри после поражения Усику

Тайсон решил отдохнуть после бокса

Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Футбол | 10 января 2025, 14:31 21
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом
Шахтер или Металлист 1925? Крупский подписал контракт с новым клубом

Защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Харькове

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины
Футбол | 10.01.2025, 16:37
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ прекратила работу с тренером юношеской сборной Украины
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
Близок к подписанию контракта. Игрок сборной Украины может сменить клуб
09.01.2025, 17:59 4
Футбол
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
10.01.2025, 01:30
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
Беллью отреагировал на слова Фьюри о том, что он победил Усика в реванше
09.01.2025, 07:48 1
Бокс
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 33
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
08.01.2025, 18:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем